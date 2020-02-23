穩醫護軍心！陸推「關愛醫護10措施」　湖北一線「薪水提高2倍」

▲一線醫護人員承受巨大身心壓力。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方為穩定醫護人員軍心，並鼓勵醫護人員投入第一線，於22日發布「關愛醫護人員10措施」，包含將湖北一線醫護人員的薪酬水平提高2倍；讓一線醫護人員在未來的考評、升遷、聘任終可享優先待遇；給予一線醫護人員的子女就學、入學享受待遇等。

大陸中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組22日發布《關於全面落實進一步保護關心愛護醫務人員若干措施的通知》，並表示，當前疫情防控進入關鍵時期，醫務人員工作任務重、感染風險高、工作壓力大，各地各有關部門務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，加強各方面支持保障，解除他們的後顧之憂，「使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康、心無旁騖投入戰勝疫情鬥爭。」

《關於全面落實進一步保護關心愛護醫務人員若干措施的通知》共列出10項措施：

一、 要提高疫情防治人員薪酬待遇。各地要在落實現有政策基礎上，將湖北省（含援湖北醫療隊）一線醫務人員臨時性工作補助標準提高1倍、薪酬水平提高2倍，擴大衛生防疫津貼發放範圍，確保覆蓋全體一線醫務人員。

二、 要做好工傷認定和待遇保障。各地要做好因履行工作職責感染新冠肺炎醫務人員的工傷認定，開闢綠色通道、簡化理賠程序，保障醫務人員及時享受工傷保險待遇。

三、 要實施職稱評聘傾斜措施。一線醫務人員在職稱評聘中優先申報、優先參評、優先聘任，晉升職稱、晉升崗位等級不受本單位崗位結構比例限制。醫務人員參加疫情防治經歷可視同為一年基層工作經歷。

四、 四要落實一線醫務人員生活保障。為一線醫務人員提供基礎性疾病藥物、衛生用品以及乾淨、營養、便捷的就餐服務，舒適的生活休息環境和與家人隔離的必要條件。採取專車接送解決定點醫院一線醫務人員通勤問題。

五、 要加強醫務人員個人防護。全力救治受感染的醫務人員。醫用防護品要重點向疫情防控一線投放使用，特別是要全力保障定點救治醫院、發熱門診、集中隔離觀察點等一線醫務人員防護物資需求。

六、 要確保輪換休整到位。對長時間高負荷工作人員安排強制休息。疫情結束後，及時組織一次免費健康體檢和療養休養，並適當增加休息和帶薪休假時間。

七、 要及時做好心理調適疏導。開展一線醫務人員心理健康評估，強化心理援助措施，做到心理問題早發現、早干預、早疏導。

八、 要切實落實有困難家庭的照顧幫扶。開通一線醫務人員家屬就醫綠色通道，建立社區幹部聯繫幫扶一線醫務人員家庭制度，對於一線醫務人員子女教育給予更多幫助關愛。

九、 要創造更加安全的執業環境。完善問責機制，維護醫療秩序，保障醫務人員合法權益。對於傷害醫務人員的，堅決依法嚴肅查處。

十、 要開展烈士褒揚和先進表彰。依法做好因疫情防控犧牲殉職人員的烈士評定和褒揚工作，全面做好撫卹優待。開展醫務人員及時獎勵和表彰，對於獲得表彰以及被認定為烈士的醫務人員的子女，在入學升學方面按規定享受相關待遇。

《通知》內也強調，地方各級黨委和政府要按照黨中央、國務院決策部署，堅決落實好以上政策措施，以高度負責的態度、務實到位的舉措，切實保護關心愛護醫務人員，為堅決打贏疫情防控阻擊戰提供有力保障。