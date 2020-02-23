快回家找找！他「懸賞台幣10萬」買這隻粉紅色娃娃　網呆：體內有藏寶圖？

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▲網友出資10萬元，就為了找這隻30年前得到的粉紅色娃娃。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

這2天網上出現一則重金懸賞啟事，金額高達新台幣10萬元，求的不是奇珍異寶、限量收藏，也不是神秘情報，只是一隻30年前許多台灣人家中都有收集的可愛小娃娃。

網友22日晚間在PTT發文，提到有朋友懸賞新台幣10萬元，想收購一隻問世有些年歲的娃娃，「可收藏品，但要狀態完整，皮毛完整、乾淨、無異味。」他說，照片中原始的娃娃為粉紅色，是另一位朋友30年前經販售取得，隨後再轉贈，「需求是粉紅色，不知是否有人割愛？」

▲有網友曬出家中收藏，這類娃娃款式不少。（圖／翻攝PTT）

10萬重金懸賞貼出後，網友議論紛紛，「這娃娃到底經歷了什麼」、「認真說，你不如考慮去手工訂做一個」、「等一下，原本粉紅色？」「天啊！我有欸」、「這小時候我有一對，目前 31 歲」、「娃娃體內有藏寶圖？」「原本是粉紅色的？快笑死」、「是粉紅沒錯，這種大概已經39歲了，小時候被我拿來當沙包搥打。」

雖然有不少網友回家翻找，貼出照片表示願意轉讓，不過幾乎都不是招標人指定的款式。PO文網友補充，30年前有多款相似的娃娃，型態上有些不同，之前曾經想要訂做，無奈找不到最初的那塊布料；此外，圖中整疊1000元鈔票是作為比例尺，不是刻意炫富。

▼另外有網友翻出兒時最愛的娃娃，收在袋中超過20年；PO文者也認證就是要找這款。（圖／翻攝PTT）