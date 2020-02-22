木曜雙姝「溫妮vs泱泱」他好奇：前正卻選後？　男粉揭她完美女神一面

▲《木曜4超玩》的溫（左）泱（右）女神深受網友喜愛。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN、黃于恩 溫妮）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名網路綜藝節目《木曜4超玩》靠著「一日系列」創下無數話題，其中「溫泱女神」溫妮（黃于恩）、泱泱（吳泱潾）更是深受網友喜愛。不過日前就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，文中表示，他認為單論外表，溫妮根本完勝泱泱，可是泱泱的人氣好像略高溫妮一點，「溫妮比較正卻選泱泱的是什麼人？」

這位網友文中表示，「說真的喇！單論外表，溫妮根本完勝泱泱，可4泱泱的人氣好像略高溫妮一點」，忍不住問「不知道明明溫妮比較正，卻選泱泱的是什麼人？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲溫妮（黃于恩）。（圖／翻攝自Facebook／黃于恩 溫妮）

貼文吸引許多男粉留言討論，沒想到留言串一面倒，認為泱泱太完美，「泱泱品性真的好太多 」、「溫妮比較正啊，但泱泱大 」、「泱泱敬業，都是溫妮每次拍每日一進房就在睡她才跟著睡」、「溫妮有負面跟態度歷史，泱泱沒有」、「覺得泱泱給人的感覺比較自然。」

▲泱泱（吳泱潾）。（圖／翻攝自Facebook／泱泱 LYNN）

還有人表示，「泱泱臉就是美中帶親，加上傻大姊個性，溫妮臉有點距離感加上點小男孩子味」、「泱泱婆爆，最婆的那一種」、「當然選台灣好媳婦啊」、「應該說泱泱眼緣比較好」、「認識編輯業的有跟泱合作過，都說她很有禮貌」、「一日涼的溫妮才接，泱泱當男的用，婆爆必選。」

不過也有人笑說，「小朋友才選擇」、「正這個形容，每個人標準不同」、「泱泱屏東有兩間房子你敢嘴」、「溫妮是妹妹，泱泱是女友，謝謝」、「溫泱都很棒。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！