黃世杰立院就職　加速推動清華大學設立大園醫院

▲黃世杰立院就職，臉書分享和父親黃金德(後右）一起走紅毯的喜悅。（圖／翻攝自黃世杰臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新科立委黃世杰1日到立院就任，臉書分享和父親黃金德一起走紅毯的喜悅，並表示上任後，將配合市長鄭文燦大力推動清華大學在大園設立醫院，協調教育部、衛福部，加速相關審查流程，讓清華大學醫院儘快完成，提升大園區及周邊區域的醫療品質，促進相關產業發展。

▲黃世杰拜會清華大學賀陳弘校長等相關人士，討論有關清華大學在大園設醫院情事。（圖／翻攝自黃世杰臉書）

黃世杰今天在父親黃金德及服務團隊陪同，到立院就任並表示，為了提升大園區及周邊區域的醫療品質，他已在日前拜會清華大學賀陳弘校長、呂江平副校長等相關人士，討論有關清華大學在大園設醫院、醫學院一事，針對「桃園航空城計畫」中包括生醫產業的育成，未來清華大學到桃園建立醫療、教育與研發園區，進行了解。

黃世杰說，清華大學是國內頂尖學府，更是國際一流大學，各領域表現出色，在生醫領域也具有許多優勢，包括醫學上會用到的材料、藥物上需要的化學、醫療精密儀器的設備製造技術等，清大都有深厚基礎。

而桃園醫生人均比低於全國，病床數略顯不足，尤其南桃園地區沒有醫學中心等級的醫院，鄭文燦市長邀請清大來大園建置醫院，將提升大園及周邊區域的醫療品質，並促進相關產業發展。未來，他將配合市長鄭文燦在立法院大力推動清華大學醫院一案，協調教育部、衛福部，加速相關審查流程，讓清華大學醫院儘快完工啟用！

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