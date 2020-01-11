桃園民進黨黃世杰當選立委　感謝鄉親用選票決定台灣未來

▲黃世杰感謝鄉親用選票決定了台灣的未來。（圖／黃世杰總部提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市第二選區立委由民進黨提名黃世杰拿下，他表示，這一次肩負了許多鄉親父老的期待，辛苦的打贏了立委這一仗。他說，鄉親用選票決定了台灣的未來，支持所有進步力量，拒絕一國兩制，讓台灣勇敢大步向前。

▲總統蔡英文打破以往總統來桃園助選的紀錄，全力拉抬台大學弟黃世杰。（圖／黃世杰競選總部提供）

黃世杰發表當選感言表示，第一次參選，他跑遍了沿海楊梅，大大小小社區、市場、夜市，舉辦了500多場的說明會、客廳會，他握著每一雙鄉親溫暖的手，不管是士農工商，還是男女老幼，都讓他感受到堅毅、勇敢與期待的力量，這是桃園一直進步，不走回頭路的泉源，也是他努力不懈的動力。

他首先感謝所有的鄉親用溫暖的選票，讓黃世杰在人生第一次選舉中，就能夠進入立法院，未來會發揮專業為桃園鄉親謀取最大的福利。接著要感謝鄭文燦市長一路支持，未來將全力配鄭文燦市長未來對於桃園的施政藍圖，讓桃園繼續成為六都第一名的幸福城市。

另外，他也要感謝蔡英文總統，蔡總統打破以往總統來桃園助選的紀錄，多次來到沿海楊梅四區，為他加油打氣，也向民眾宣示，未來四年是台灣與桃園建設大進步的時代，我們要勇往直前，成為小而美的國家。

最後要感謝沿海楊梅四區競選幹部、志工，因為大家無私的協忙，讓世杰可以義無反顧的往前衝。當選立委是選舉的結束，從今天起就是責任的開始。我會依據競選期間，我跟鄉親共同討論的期望與政策，逐步來實現。

►我沒有遲到，是時間遲到了！