為民服務要即時　黃世杰會勘楊梅富岡火車站整修工程

▲立委當選人黃世杰(右一）會勘楊梅富岡火車站整修工程。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為民服務要即時！應市民於臉書「我是楊梅人」反應富岡火車站整修工程進度緩慢，立委當選人黃世杰於20日邀集鄭淑方市議員、台鐵代表前往富岡火車站進行會勘。黃世杰表示，年節期間車站出入鄉親眾多，他要求台鐵應在手扶梯上方裝設臨時遮雨設施，並要求於過年前裝設完成。

▲▼立委當選人黃世杰會勘楊梅富岡火車站整修工程。（圖／黃世杰服務處提供）

台鐵回應指出，由於整修工程只能於夜間進行施工，且手扶梯結構鏽蝕嚴重，需進行設計變更及備料，因此工程進度有所拖延。針對手扶梯結構鏽蝕嚴重，已請承包商變更設計、進行備料，年後將加快工程進度。月台、天橋、手扶梯的整體裝修工程將於 6月23 日前完工。

黃世杰說，年節期間車站出入鄉親眾多，他要求台鐵應在手扶梯上方裝設臨時遮雨設施，並要求於過年前裝設完成。對於月台遮雨棚設備仍未完善；黃世杰也要求，台鐵應儘量引導乘客前往有遮雨棚的月台等車，以免造成不便。

而針對電梯於雨天時無法運作一事，黃世杰也要求台鐵必須進行檢修及改善，並提出因應方案。黃世杰表示，工程進度有所更動，應加強應變並向民眾妥善說明，而不應讓鄉親感覺長期未見改善。日後也會持續關心工程進度，確保市民生活便利。

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