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怨未照顧好母親兄弟聯手虐死繼父　鋁棒狂K爆頭...載回家讓他見媽一面

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▲桃園檢方以傷害致起死罪嫌圍毆繼父致死周姓兄弟提起公訴。（圖／資料照片）

▲桃園檢方以傷害致起死罪嫌圍毆繼父致死周姓兄弟提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園周姓兄弟2人因不滿同居的黃姓繼父未妥善照顧母親，在KTV店酒後聯手朝黃痛毆、拖行，倒地後再載到石門水庫持鋁棒繼續痛毆，造成黃姓繼父頭部重創送醫不治。桃園檢方以兩人主觀無殺人犯意，依傷害致死罪嫌起訴兩人。

檢警調查，21歳周男和19歲弟弟的母親離婚後和黃男交往同居，兩人對黃介入家庭無法釋懷，又氣他不照顧媽媽，去年10月20日周和弟弟、黃男及朋友到KTV時，談到照顧母親一事，雙方酒後發生激烈口角。

弟弟先揮拳痛毆黃的頭、胸，再和哥哥用力一推，黃摔倒頭撞地面，因腦震盪當場嘔吐，又被兩人抬上車載到石門水庫周圍的空地後，兄弟倆把癱軟在後座的黃拖下車，拿鋁棒痛毆，甚至用腳猛踹黃的頭部，拉回車後又任憑黃的頭撞擊車子鈑金，2人直到凌晨才載他回母親住處。周母驚見同居人陷入昏迷、傷痕累累，急叫救護車送醫仍不治；檢方相驗後聲押周姓兄弟獲准。

檢方調查，周男供詞避重就輕，弟弟坦承毆打黃，在KTV目擊者證稱，看到兄弟質問黃「有沒有好好照顧媽媽」並出手痛毆。法醫解剖發現黃男遭鈍器攻擊頭部，引發中樞神經休克死亡，研判為「他殺」，檢方認為，周和弟弟和黃談到照顧媽媽才起衝突，主觀應無要致黃於死犯意，但痛毆、拖行等傷害行為造成黃死亡，依傷害致死罪嫌起訴周姓兄弟。

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