父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了

▲響尾蛇角保育區（Rattlesnake Point Conservation Area）。（圖／GoogleMaps）

記者柯沛辰／綜合報導

加拿大安大略省南部的米爾頓（Milton）傳出一起悲劇，一對父女9日下午到當地的響尾蛇角保護區（Rattlesnake Point Conservation Area）散步失蹤，但當晚11點多被發現陳屍懸崖底部。警方初步研判2人可能是失足喪生，但女童繼父懷疑整起案件並非意外。

荷頓區警方發言人萊恩．安德森（Ryan Anderson）10日表示，警方在當地時間9日深夜11點06分發現2人遺體，地點位在懸崖底部，初步研判2人應該是失足跌落，不幸重傷身亡。

安德森指出，警方當天晚間7點30分接獲報案，得知35歲男子羅賓．布朗（Robin Brown）帶著4歲女兒到米爾頓的響尾蛇角自然保育區散步，原定傍晚5點30分將女童帶還給繼父，但到了晚上卻遲遲沒有消息。

▲4歲女童Keira Kagan也不幸陳屍懸崖底。（圖／翻攝自臉書／Philip Viater）

考量到當晚起大風，天氣雨雪交加、道路濕滑，而且公園地形複雜、森林茂密，還有懸崖和巨石，可能給搜救工作增加難度，警方出動事故搜救、警犬隊及戰略搜救等多個部門，但一行人找到父女倆時，2人已雙雙成為冰冷遺體。

女童繼父菲利普．維亞特（Philip Viater）向媒體表示，警方初步認為是意外，但他認為對方帶4歲女兒去響尾蛇角散步很詭異，這行程很不合理，也很不適合，「我和妻子懷疑，他可能擔心失去探視權，也覺得可能是最後一次探視，所以選擇帶著女兒一起跳下懸崖自殺，把女兒給帶走了…」

當地媒體披露，死亡的4歲女童名叫凱拉.卡根（Keira Kagan），雙親離婚後，多年來一直在法庭上爭取她的監護權。最終生父布朗喪失了監護權，但仍保有探視權利，因此繼父上周五將女兒送到布朗那裏，讓他們共度周末，沒想到這竟是最後一次見到女兒。

▲繼父維亞特、女童凱拉及生母珍妮佛合照。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Viater，下同）

繼父維亞特批評，他們長期在法庭上互爭監護權，他早就擔心對方會傷害女兒，因此不斷向法院反映體制有缺陷，但3年來講了10多次都沒人理睬，最後一次1月28日他甚至在庭上尋求「緊急命令」，以防任何無監督機制的探視，「現在我最擔心的事情發生了，我的女兒永遠不會回來了。」

安大略省法律規定，任何5歲以下兒童死亡，警方凶案組都必須介入調查，因此2人遺體正在醫院進行屍檢，警方也聯繫家屬前來釐清案情。安德森強調，目前案件調查還在最初階段，不能排除任何可能性，若有任何人能提供線索，歡迎與警方聯繫。

▲維亞特與繼女凱拉俏皮合照，兩人感情不言可喻。（圖／翻攝自臉書／Philip Viater）