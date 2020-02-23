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陸網友強推「公布確診者行蹤」！　住家、公司全都揭：有助防疫

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▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情不斷蔓延，民眾風聲鶴唳，因此是否公布確診者行蹤資料也引起輿論熱議。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

近日第24例確診新冠肺炎（COVID-19）的「北部女」所在縣市引起社會熱議，有人認為應該透明公開，讓民眾安心，也有人認為公開反而會造成民眾恐慌，對防疫並無幫助。不過有名大陸網友分享對此事看法，認同完全公開病患活動資訊，並提出大陸公布患者活動路線的資料佐證，指出這樣能讓鄰近區域民眾都加強防範，有助防疫。

該名大陸網友在《爆料公安》社團中表示，「目前看起來台灣對患者行動軌跡資訊公開的詳細程度不如大陸，雖然大陸各省份還是有差別，而且北京上海似乎公佈的信息量也比較少。上海政府一開始不公佈患者的活動路徑，之後在微博上被狂罵好幾天，到2月份才開始公佈。公佈活動軌跡還是有用的，至少臨近地區的人，能加強防範。」

▲▼大陸公布確診病患前14天的行動路線相當詳細 。（圖／翻攝自FB／爆料公安）

▲▼大陸公布確診病患前14天的行動路線相當詳細 。（圖／翻攝自FB／爆料公安）

▲▼大陸公布確診病患前14天的行動路線相當詳細 。（圖／翻攝自FB／爆料公安）

他也貼出數則大陸官方公布的確診病患活動時間軸。從資料中可見，大陸確診病患的年齡、籍貫、居住地址及公司都會被揭露，也詳細標明是否有武漢旅遊史、野生動物接觸史等，並回溯公開前14天的活動路線及搭乘車次，甚至詳細到標明路過的時間、結帳時刻等。

▲▼大陸公布確診病患前14天的行動路線相當詳細 。（圖／翻攝自FB／爆料公安）

關於台灣第24例確診病患，衛福部長陳時中表示地方政府一定會知道確診者資料，柯文哲則在22日予以否認，還稱不知道詳細內容，但該說法隨後遭到陳時中回擊，直指地方首長不能這樣推卸責任，第一手相關的事情應該去進行，而不是把責任推給其他縣市。北市副市長黃珊珊24日表示，自己才是唯一知道第24例的人，有必要才會和市長報告，希望中央的疫調盡快出來，否則僅以大北部統稱，的確會造成民眾極大恐慌。

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