罷韓「26天衝破48萬份」揭開遮羞布！他曝：永遠忘不了這8字　14點召開記者會

▲罷韓連署突破48萬。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

地方中心／高雄報導

罷韓連署於1月29日正式開跑後，陸續有不少民眾參與，而罷韓團體更是將在23日14時宣布，罷韓連署已經突破48萬，而這數字恰巧和韓國瑜在選前譏諷，罷韓團體舉「遮羞布」的人數相同，因此格外受到不少網友關注。

罷韓連署於短短19天，也就是在16日時就已經突破30萬份，速度之快讓罷韓團體的負責人都表示相當驚訝。不過，Wecare高雄和罷韓團體也將在23日14時加碼宣布，連署數量已達48萬份，而距離罷韓日期的正式起跑時間也才短短26天。另外，Wecare高雄也在臉書放上一張韓國瑜的照片，照片的上面貼了韓國瑜在總統大選之前所講出的8字金句「放馬過來、恁爸等你」，而Wecare高雄則表示永遠都不會忘記這8字，引發了不少罷韓網友共鳴。

▲罷韓團體。（圖／記者洪靖宜翻攝）

此外，23日下午除了罷韓四君子都會到場召開記者會以外，同時也會贈送「功在高雄」的匾額給予公民割草行動的代表，而由於48萬份這數字，與韓國瑜先前嘲諷罷韓遊行「有48萬人躲在遮羞布底下」相同，因此，此記者會也被定調為「掀開韓國瑜遮羞布」。

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