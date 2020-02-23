屏東森之行擁抱森活「大樹聚」　限量兩梯次24組名額

▲屏東林管處雙流自然教育中心3月14日及21日，在屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區，舉行「森之行」與森林相聚活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處雙流自然教育中心3月14日及21日，在屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區，舉行「森之行」與森林相聚，活動限量兩梯次，名額有限，報名從速。

「森之行」活動以林務局近年積極推廣的「木育」為主軸，帶領大家與樹木接觸、向樹木學習，藉由樹木、森林連結人與自然之間的情感記憶。

內容有定向闖關與手作木玩具DIY，在有限的時間內藉由林後四林平地森林園區地圖及其上提示找到闖關點，依序破關成為森林專家；並藉由林務局開發的木育Maker手作木玩具DIY進行腦力激盪，從分散的零件中找出整體脈絡，組裝成完整的木頭玩具，將與作品帶回家。

「森之行」活動需事先報名(若有餘額才開放現場報名)，以一位大人一位小孩為報名單位，每組報名費用480元，報名費用包含活動費用及一組DIY木頭玩具，每組限加一名成員，並加收100元；每梯次只有12組名額。

「森之行」主題活動是屏東林區管理處雙流自然教育中心今年辦理的第一場活動，相關訊息可以Facebook搜尋「雙流自然教育中心」粉絲專頁。

►茶樹精油乾洗手組