想當森林守護者不簡單　考試科目：揹20公斤走1千公里、會騎打檔車

▲ 林務局屏東林區管理處於28日及29日二天舉行約僱森林護管員甄試 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處於28日及29日二天舉行約僱森林護管員甄試；28日在國立屏東大學附設實驗國民小學舉行術科測驗，其中背重測驗，女考生須揹負相當於本身體重一半的20公斤，在9分半中跑或走完1000公尺，但多數考生都完成測驗，僅2名女性考生未通過負重跑走測驗，惟仍在親朋好友及工作人員的歡呼加油聲下完成測驗。

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▲▼騎機車測驗、負重測驗。

屏東林區管理處表示，約僱森林護管員主要負責山林巡護工作，除需具備基本林業知識外，更須體魄健壯且能攀山越嶺獨立作業的能力，且無性別差異。

這次甄試將錄取4名(含原住民族保障名額1名)、候補8名，每月待遇為2萬7434元，僱用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，每月最高待遇為3萬4916元，並享有年終工作獎金、勞健保、員工年度休假補助、未休畢慰勞假加班費等福利，及依職務執行情形，支領山地巡護作業費。

約僱森林護管員甄試今天第一天，在國立屏東大學附設實驗國民小學舉行術科測驗，測驗內容有「騎乘循環檔機車」及「負重跑走」，「騎乘循環檔機車」測驗過程中不得熄火、單(雙)腳落地，且應至少換至第3檔，每人有2次機會，剛開始測驗時，有部分考生因緊張而熄火未通過第1次測驗，現場工作人員安慰並先稍作休息後，第2次皆通過測驗。

「負重跑走」每人需背負20公斤背包，於9分30秒內走或跑完1000公尺始為合格，20公斤相當小學一年級的兒童的體重，而女考生中，不少體重只有四十餘公斤，背著將近身體一半的重量在身上，體力負荷極大，多數仍於時限內到達終點。

屏東林區管理處指出，現有巡山人員老化現象嚴重，未來仍將視人力出缺情形再辦理招考；凡有志進入公家單位從事森林護管工作者，可隨時至該處網站查閱相關招考訊息。

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