影／新確診父子皆無旅遊史！案27小兒子「工作頻繁往返大陸、曾與具旅遊史友人聚餐」

記者趙于婷／台北報導

中央流行指揮中心今（23）日再宣佈2例確診個案，為北部 80多歲男性（案27）及50多歲男性（案28），2人為父子關係，白天同住，因此研判為密切接觸者傳染，為一起家庭群聚。指揮中心表示，兩名確診個案都沒有旅遊史，但案27的小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，過年期間也曾與具中國旅遊史的友人聚餐，目前感染源釐清中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮中心指揮官陳時中說明，案27本身具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，於2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，16日出現呼吸急促情形轉至加護病房，20日由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於21日通報COVID-19，並採檢送驗，於今日確診。

衛生單位對相關出現疑似症狀的接觸者進行隔離採檢，於疫情調查時發現，案28曾於1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，2月4日至門診就醫，8日因持續發燒至急診就醫被診斷為肺炎，後返家自主健康管理，並於11及18日2次回診，21日通報並隔離採檢，也於今日確診陽性。

指揮中心強調，初步已匡列案27的醫院工作人員接觸者115人，已採檢40人，將持續調查、追蹤、採檢及隔離，而目前調查也發現，案27的小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，最後一次為108年12月2日自廣州返台，且過年期間也曾與具中國旅遊史友人聚餐，感染源釐清中，也將針對個案發病14天前的活動史與可能暴露者，持續進行回溯追蹤調查。