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手腳環抱19分鐘「悶死10月大男嬰」！「我們的」托嬰中心保母遭起訴

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▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲廖女為哄男嬰入睡，以雙手環抱壓住19分鐘，致使男嬰窒息死亡。（圖／資料照）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市內湖區康寧街「我們的」托嬰中心108年4月傳出保母廖筱萍（40歲）悶死10月大男嬰，當時廖女為了哄男嬰午睡，讓他以趴姿臥地，再以壯碩的身體將男嬰緊緊壓住，不讓男嬰扭動，過程長達19分鐘，隨後男嬰停止掙扎，廖女以為他已入睡就起身離開，直到1小時後廚工察看，這才發現男嬰已經死亡。全案士林地檢署今（20日）偵結，將廖女依業務過失致死罪起訴。

起訴書內容指出，廖女在托嬰中心內任職保母，負責照護0至1歲幼童；案發當天，廖女為了安撫男嬰入睡，竟以身體壓制男嬰，並以雙手環抱其頭部長達10分鐘，期間未注意保持乎系暢通，使男嬰呈現趴睡姿態、頭頸背部悶壓而呼吸困難，最後窒息，直到1小時後，廚工送水果泥進教室發現情況有異，這才急忙回報中心主任，並將男嬰緊急送醫，但仍於當天下午3時29分宣告不治。

廖女到案後坦承確實有環抱男嬰，但否認有殺人犯意，她與男嬰父母並無仇恨，且男嬰在快滿2個月時就送來托嬰中心，皆由她負責照料；廖女還稱，當時她認為男嬰發展比較好，可以提早升到小豆芽班，「我也不希望發生這樣的事。」

檢方調查，廖女當下發現男嬰情況有異後，還有施以人工呼吸，且男嬰父母也證稱，2人與廖女並無冤仇，因此難以認定廖女有容任男嬰死亡之不確定故意，最後依《刑法》修正前之業務過失致死罪嫌提起公訴，移交法院審理。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼警消獲報趕抵現場時，男嬰已經沒有生命徵象。（圖／資料照）

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

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