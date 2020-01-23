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5月嬰遭遺忘「悶高溫廂型車內5小時」　母崩潰敲窗救…卻抱出半熟屍

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▲▼佛州照護中心照顧5月嬰疏失，導致小孩悶死。（圖／翻攝自Jacksonville County Sheriff`s Office／First Coast News）

佛州照護中心照顧5月嬰疏失，導致小孩悶死。（圖／翻攝自Jacksonville County Sheriff's Office／First Coast News）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州一間幼兒照護中心2019年5月發生一起疏失意外。一名5個月大的嬰兒被母親送往到中心之後，該名母親就去上班，中途打電話到照顧中心詢問孩子情況，沒想到卻得到對方回應「根本沒有看到小孩」，母親立刻前往查看，沒想到卻在照護中心的廂型車中發現小孩已經被悶到半熟的屍體。

根據英國《每日郵報》報導，5個月大的嬰兒被母親送到該間照護中心後就去上班，中間打電話去中心內詢問自己的小孩狀況，卻沒想到中心的人員表示，「沒有看到孩子」。該名母親當下聽到相當震驚，立刻放下手邊工作到照護中心找孩子，不久後在一台廂型車內發現自己小孩的遺體，當時室外溫度33度，車內更是悶熱。

▲▼佛州照護中心照顧5月嬰疏失，導致小孩悶死。（圖／翻攝自Jacksonville County Sheriff`s Office／First Coast News）

▲照護中心負責人尤因。

警方接獲報案到場後，立刻逮捕56歲的照護中心負責人尤因（Darryl Ewing）。調查指出，這名嬰孩從早上8點至下午1點都被遺留在廂型車內，卻完全沒有人發現，照護中心有嚴重的疏失，尤因也被以疏忽兒童照顧罪起訴。

嬰兒的母親在廂型車內發現自己的孩子時，情緒幾乎崩潰，試圖想要自己搶救孩子，但因為車內溫度過高，孩子早已活活被悶死。當地社福機構也立即介入調查，確定中心內14名孩童是否有遭到傷害，所幸並未傳出悲劇。佛羅里達兒童與家庭部門回應，目前尚未強迫中心歇業，但將持續關切。

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