8歲女孩彈跳床玩一半「昏倒空中」恐癱瘓　爸爸自行CPR送醫：她臉色全白

▲8歲女孩玩彈跳床突昏倒。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者劉亭／綜合報導

泉州一名8歲女孩1日到室外遊樂場，挑選了最喜歡的彈跳床遊玩，但玩到一半卻突然陷入昏迷，但工作人員完全不管繼續營業，一旁的爸爸見狀趕緊上前進行CPR急救，自行找人協助送醫。主治醫生指出，女孩目前靠呼吸器維持生命，醒來後下半身很大機率會癱瘓。

根據《海峽都市報》報導，8歲女孩心心目前就讀小學2年級，母親已臥病在床3年，所以由爸爸和爺爺奶奶帶大。爸爸在1日17時許帶著心心到城東中駿世界城貝奇多室外遊樂場，因為已經去過很多次，心心直接選擇彈跳床。

根據現場監視器影像，在工作人員協助綁安全帶後，心心在17時41分獨自在彈跳床上玩耍，但在7分鐘後，在空中的心心卻突然墜落，垂在上面，心心的爸爸緊急上前抱住女兒。工作人員把安全帶解開後，在17時52後馬上又讓另一名小朋友繼續使用該設施。

心心的爸爸劉先生指出，工作人員完全沒有幫忙打急救電話，也沒有幫忙送醫。他將心心從蹦床上抱下來時，心心已經陷入昏迷，臉色發白，雖然立即做心肺復甦術，但心心都沒反應。他當時叫不到計程車，只能自己抱著心心到人行道求助，還好有好心人幫忙送到泉州第一醫院城東院區醫院門口。

心心的主治醫生吳偉立介紹，心心送到醫院時，呼吸已經停止、心臟已經驟停。吳醫生介紹，目前心心的心臟、大腦都能正常運作，瞳孔對光依然有反應，但心心目前不能自主呼吸，需要靠呼吸機維持生命跡象，「如果呼吸機拔掉，心臟就會停掉。心心的下半身完全沒有反應，醒來後下半身癱瘓的概率很大」。

「心心目前的情況不太樂觀，如果能恢復自主呼吸，心心就能醒過來。」吳醫生介紹，經過相關檢查，心心的心臟、大腦都沒有異常。根據心心的病症和臨床來看，心心可能是心心在跳躍時脊椎錯位後又自行復位，但脊髓已經造成受損，因此無法自主呼吸。

目前該遊樂場仍然持續營業中，工作人員介紹，場地是老闆租的，每天上午10點營業，晚上10點結束，玩一次彈跳床需要15元人民幣，也可以充值會員卡。該遊樂場有4個蹦床區，事發的蹦床區下，心心的黑色皮鞋孤零零的散落在地上。蹦床區沒有任何安全提示，只有一張提醒自覺排隊的「溫馨提示」。

