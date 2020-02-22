怨恨「老點」的按摩妹竟是人妻種下殺機　潑油縱火殘燒她…3度變裝躲追緝

▲蘇男到新莊五金行買汽油桶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區蘇姓男子戀上越南按摩妹，不但時常到養生館總是點她服務，2人還曾同居數天，日前得知她已婚身份，不滿人財兩失，買了汽油到養生館朝她潑油縱火，當場慘成焦屍；蘇男犯後3度變裝躲查緝，搭火車南下投靠友人，警方經4天追查，將他逮捕到案。

▼蘇男買完汽油桶，隨後到新莊區加油站買汽油 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，50歲的蘇新漢時常光顧蘆洲一家養生館，戀上長相甜美、電眼勾人的22歲越南籍黃姓按摩妹，於是長期老點她做服務，日久生情展開追求，2人因此還在樹林區租屋同住2個星期，但相差28歲的戀情卻突然出現變化。

蘇男得知她已婚身份，質問為何欺騙隱瞞，2人發生口角自此鬧翻，期間還指控她偷走1萬5千元，更在住處發生拉扯後互告傷害、妨害自由、竊盜等罪，黃女丈夫更痛斥蘇男不要得寸進尺百般糾纏，蘇男人財兩失怨恨之心油然而生，種下殺機。

▼蘇男提2個裝有汽油的塑膠桶衝進黃女的養生館 。（圖／記者陳豐德翻攝）

蘇男16日先到新北市新莊區五金百貨行買了10公升汽油桶，隨後到加油站買油；隔天（17日）凌晨3時許，提著裝著汽油的2個塑膠桶，跑到黃女養生館堵人；衝進店內先對店員潑一桶汽油，拿打火機作勢點燃恐嚇，再衝上樓進到員工休息室，找到準備下班的黃女，二話不說潑油點火，見她慘叫燒成火球才從容離開，可憐黃女才幾分鐘時間被燒成焦屍。

▼年僅22歲的越南籍黃女長相甜美，有著一雙勾人的大眼，卻慘遭燒死。（圖／記者陳豐德翻攝）

殘忍狡猾的蘇男犯案後先搭計程車跑到新莊區，再去樹林，接著到台北市西門町的萬年大樓廁所變裝，然後徒步到台北火車站搭乘鐵路前往中壢投靠友人，過程中總共變裝了3次，企圖設下斷點躲避警方追緝。

警方抽絲剝繭，過濾上百支監視器，找到蘇男變裝時間點，交叉比對身形，終於循線確定他藏匿處所，21日會同新北市刑大及中壢警方衝進友人屋內將他逮捕，偵訊時坦承由愛生恨才會痛下殺手，訊後依殺人罪移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方循線到蘇男中壢友人家中將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）