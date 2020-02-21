影／越南網美姊姊送49件金飾　「沉重的愛」花40分鐘才戴完





▲越南胡志明市的這對新人，得到有錢姊姊大手筆的祝福，49件金飾戴了40分鐘才完成。（圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者簡立宇／綜合報導

戴上親友送的金飾結婚，象徵帶著祝福展開新的人生。越南胡志明市有一對新人結婚花了40分鐘才將金飾戴完，而這49件金飾都是新娘的姊姊Nguyễn Thị Ánh Ngọc送的。影片中，新娘每隻手指都分別戴上5到7只金戒指，讓她捧著花束的手幾乎重的舉不起來。

新娘家裡有4個姊妹，大手筆送金飾的是她第2個姊姊。影片裡，姊姊為新娘Nguyen Thi Ngoc Anh和新郎Tran Nguyen Dang Khoa一一戴上金飾。她穿著低胸禮服，站在一排紅色金飾盒前，看著穿著白紗的妹妹笑的十分開心。姊姊像在串珠子一樣的把戒指一個個戴到妹妹手上，脖子上戴著一圈圈的金項鍊，像極一條金色絲巾，讓白色的婚紗添上莊重與貴氣。這份「沉重的愛」戴了40分鐘之久，讓在場賓客看傻了眼，新人在進行儀式時，也因為金子太過沉重，搞得滿頭大汗。

新娘的姊姊今年32歲，從事金融相關工作，還擁有一家美容水療中心、化妝品公司、美甲沙龍中心。她的臉書擁有34萬人追蹤，上面常常PO一些旅行和購物的奢華照片，在2019年她更以一張「殺豬公」流出滿地鈔票的照片，得到許多關注。