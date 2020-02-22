武漢市秘書長蔡杰被雙開　收賄濫權被抓包還「串供堵口」

▲武漢市委原常委、秘書長蔡杰。（圖／長江網）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省紀委監委22日宣布，武漢市委原常委、秘書長蔡杰因違反政治紀律，與多人串供堵口，對抗組織審查等事項，涉嫌濫用職權罪，被處開除黨籍、開除公職處分，並就所涉犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

湖北省紀委監委指出，蔡杰違反政治紀律，與多人串供堵口，對抗組織審查；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項；違反廉潔紀律，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動；違反國家法律法規，利用職務上的便利，在工程項目承接、違章建築產權辦理等事項上為他人謀取利益，直接或通過特定關係人索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪；徇私舞弊、濫用職權，違規決定將財政資金撥付給私營企業，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權罪。

湖北省紀委監委提到，蔡杰身為黨員領導幹部，理想信念缺失，背棄初心使命，索賄受賄，擅權妄為，嚴重違反黨的紀律和國家法律，並涉嫌犯罪，經湖北省紀委常委會議研究並報省委批准，決定給予蔡杰開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

蔡杰為湖北武漢人，出生於1967年，曾任共青團武昌區委書記、武昌區委常委、武昌區委辦公室主任、江岸區委書記，2016年擔任武漢市委常委、市委秘書長，2019年8月27日被指涉嫌嚴重違紀和職務違法，接受紀委監委調查。