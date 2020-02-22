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體溫35度簽病危書！37歲女老師確診染病...曝住院28天「辛酸歷程」

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▲體溫35度簽病危書！37歲女老師確診染病...曝住院28天「辛酸歷程」。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲鍾丹病情已漸漸好轉。（圖／翻攝自荔枝新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸江蘇省的37歲女教師鍾丹是一名新冠肺炎（COVID-19），她近日從重症病房轉盪普通病房，內心五味陳雜。她回憶起發病過程，被檢查出雙肺感染，甚至在體溫只有35度的時候，就被醫生告知要簽病危通知書；如今住院了28天，病情終於逐漸後轉，讓她忍不住直呼，就像做夢一般。

據荔枝網報導，在發病之前，鍾丹的活過得相當單純，每天帶著放寒假的兒子去上補習班，一路上都有佩戴口罩，不過，1月21日卻開始出現低燒的情況，幾天後，她的老公也突然發高燒。她表示，我們倆到現在都還不知道是誰傳染給誰，還好兒子沒事，已經送到外公外婆家。

事後，鍾丹到家附近的醫院看診，被醫生告知是細菌感染，並開了3天的輸液治療，不過依舊沒有好轉的跡象，直到再次拍片，CT報告才顯示出雙肺已感染。她表示，之後病情逐漸惡化，期間雖然吃了朋友送過來的藥品，但療效有限，住院7、8天後，就從普通症轉為重症病房，甚至還嚴重到離開氧氣就不能動的地步，連吃飯都是躺在床上。

▲體溫35度簽病危書！37歲女老師確診染病...曝住院28天「辛酸歷程」。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲護士要為鍾丹打針。（圖／翻攝自荔枝新聞）

鍾丹提到，在發病過程中，血氧濃度連續兩天在80左右，「有1、2天發高燒到39度，但有時候溫度又上不來，只有35度，於是醫生讓我簽了病危通知書。」

由於病情嚴重，鍾丹事後被轉到了江夏區人民醫院，「我是半夜被救護車拖進來的，在意識模糊的情況下，看到自己被送進感染科」。她說，「在這裡，我上了兩天的呼吸機，後來又用了三天的高流量氧氣；而球蛋白、白蛋白、氨基酸和護肝等藥物，我每天都在使用，從早上八點到晚上八點輸液。」

不過，鍾丹坦言，這些大大小小的治療讓她心裡踏實不少，「可是在重症監護室，我還是挺害怕的，因為經常有人在搶救，也會有人忽然離開，有一天半夜，我又聽到了搶救的聲音，我蜷縮到被子裡不斷打冷顫。」

鍾丹表示，「在重症病房裡，護士每天都會給我一些正能量，不斷告訴我，今天狀態不錯，加油；我上廁所、洗澡都沒辦法自理，護士也會把我當家人一樣照顧我，甚至晚上還會幫我蓋被子。」值得慶幸的是，鍾丹的病情已漸漸好轉，而她的老公也已經先被治癒出院了。

近日，鍾丹開心地在微博發文寫道，「住院了28天，終於從重症監護室轉到了普通病房了。」她事後坦言，「簽病危通知書這件事，我沒有告訴父母，好在幸運地挺過來了。」

鍾丹表示，染病的這幾天就像做夢一般，​​是人生中第一次經歷生死，「我深切體會到，生命有時候脆弱如紙，但更多的時候堅韌如山，雖然哭過、害怕過，但重獲新生的感覺真好。」

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