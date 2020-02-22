花蓮監獄抗新冠！ 　自製「布口罩套」延長醫用口罩使用時間

▲花蓮監獄由收容人縫製布口罩套，即使在高牆內亦可為社會貢獻心力。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

正值新冠肺炎疫情持續蔓延，防疫作戰人人有責，法務部矯正署花蓮監獄乃運用其自營作業的縫紉技術製成「布口罩套」，可阻絕較大的粉塵及飛沫，且布料材質具重複使用性，進而延長一般外科口罩的使用時間，並兼具減量及環保效能。

該監典獄長葛煌明表示，由於矯正機關本屬於人口密集機構，為避免感染源傳入監獄內，除了依規定配合相關防疫措施外，對於防疫工作更需慎重以對，所以特別重視監內工作同仁及收容人的健康安全，凡進出戒護區者均須配戴口罩。

▲「布口罩套」具重複使用性，可延長一般外科口罩的使用時間。

由於防疫期間全台口罩供不應求，花蓮監獄幾經思量乃特別指示該監縫紉工場，由收容人縫製布口罩套，以延長一般口罩的使用期限，避免不必要之浪費，另方面使收容人藉此機會參與防疫工作，即使在高牆內亦可為社會貢獻心力，增強其與社會之連結，以利日後再復歸社會。



該監製作之布口罩套係以寢具布料所製成，為純棉材質經絲光處理，具親膚性，高溫時不會過於悶熱，寒冷時亦可禦寒，功能性完備，該監估計短期內即可量產使用，應可減緩一般口罩難求之衝擊。

►我該答應女友嗎？