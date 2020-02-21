▲藥局口罩實名制「一天補貼800元」，採月結制回溯到2月6日發放。（圖／記者陳涵茵攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）造成口罩搶購潮，中央流行疫情指揮中心自2月6日起推出口罩實名制，讓民眾持健保卡到藥局購買，但口罩拆封再分發，也讓基層藥局反應吃不消。對此，指揮中心研擬補貼投入口罩實名制的健保特約藥局，每日800元的補貼費用，可回溯至2月6日發放，初步將採「月結」方式領取，將一路補貼到實名制結束為止。

口罩實名制上路之初，每間藥局可販售200片成人口罩以及50片兒童口罩，採2片為一包，每間藥局每天要處理的口罩量為125人次；因應口罩產能提高，加上開學在即，指揮中心20日宣佈販售量翻倍，成人口罩量每日可販售400片，兒童則為100片，每天要處理的口罩，來到250人次。

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藥師公會全聯會秘書長張文靜受訪時表示，口罩實名制上路後，藥師每天要花1到1.5小時包口罩，如果是邊執業邊包，要花到3到4小時，有些人為了盡快處理，還會把鐵門拉下來專心包裝。20日起販售量翻倍後，包裝時間也要翻倍，每天花上2至3小時跑不掉，有藥師下班後還要留下來處理到11、12點，「很多會員都反映吃不消」。

▲口罩實名制讓藥局藥師工作量倍增。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

藥師公會全聯會在臉書上寫道，因口罩包裝廠沒有空間足以應付調派人力進駐，若以搭帳篷的方式處理亦不符合醫用口罩之相關規定，故原國防部調派國軍弟兄協助分包取消，行政院將改以補貼方式進行。針對此次投入口罩實名制的健保特約藥局，補貼每日800元之預包口罩費用，且可回溯至2月6日，核銷規定與方式目前仍在協調中。

全聯會已行文至各縣市政府，請其民政局（處）協調村（里長）安排志工協助藥局發放號碼牌、維持秩序。另外，衛福部亦責成社工司，針對村里長無法安排志工之情況，協調健康中心志工填補人力需求。

衛生福利部食品藥物管理署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，口罩實名制上路後，社區藥局皆表達義務幫忙意願，但昨天口罩發放量加倍，決定予以補貼一天800元，金額將從口罩所得撥出，暫定以月結方式發放。目前該補貼政策仍在跑行政流程中，預計近期就能發放。