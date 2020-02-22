監獄疫情大爆發「兇手抓到了！」34人確診新冠肺炎…竟是獄警隱瞞旅遊史

▲獄警隱瞞旅遊史，結果導致監獄內新冠肺炎疫情大爆發。（圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江省20日新增28例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，其中27例都來自一所監獄，加上過去已公布的7例，該監獄已有34例確診案例。根據最新消息，浙江省司法廳副廳長徐曉波表示，之所以會出現這種情況，是因為裡面的獄警隱瞞了旅遊行程，直到被抓到時，已經多上了6天班。

綜合陸媒報導，這間爆發疫情的監獄是浙江省十里豐監獄，截至20日為止，已經出現34起確診案例。疫情發生後，該監獄依照大陸國務院的防控要求，進行全面排查作業，只要與病例有密切接觸，就會進行隔離觀察，確診患者也全數送診治療。

▼浙江十里豐監獄發生大規模疫情爆發的情況。（示意圖／取自Pixabay）

由於事發突然，浙江省司法廳派出督察小組，進駐醫院進行調查，監獄政委、監獄長也被免職。根據最新消息，浙江省司法廳副廳長徐曉波指出，有位獄警1月14日到19日前往武漢旅遊，回到浙江後居然隱瞞旅遊史，繼續上班，直到1月25日深夜才被抓到。

徐曉波說到，這位獄警被抓後，立刻被送往醫院，1月29日確診新冠肺炎，30日依法公布該名案例。不過，雖然相關單位立刻前往進行消毒，但獄警上班時間長，接觸人員多，所以造成多名罪犯感染，目前當地公安機關已對該名警察立案調查，也對十里豐監獄進行全封閉管理。

此外，除了浙江省的監獄出現這種大規模感染，山東省的任城監獄也出現這種情況，任城監獄截至20日為止，共完成2077人的檢測，其中有207人確認感染新冠肺炎，服刑人員200人感染、監獄獄警7人感染，有8名高官因此丟了烏紗帽，案情仍在進一步調查當中。

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