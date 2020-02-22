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大年初二拼到現在！口罩工廠員工「一個使命感」日夜趕工　罹癌員工也加班

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▲台南市口罩工廠提前開工，日產量可達八十五萬片，台南市政府籲請民眾不必恐慌切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲口罩工廠日夜趕工。圖為台南市口罩工廠。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社記者葉臻新北22日電

生產線轟隆運轉，國防部支援人士、特地加班的罹癌員工在產線上攜手，這不常見的情景是威欣利實業口罩廠房一隅，軍民合作讓產量從原先每天8萬個，拚到現在約日產19萬份安心。

位於新北市林口區的威欣利實業有限公司，是專業不織布相關產品加工製造、販售商，廠區規模不大，外型也不起眼，但此刻廠內四處堆疊一箱又一箱趕製出來的口罩，董事長陳怡利繞著這些紙箱，或說護著這些第一線醫護人員的希望忙前奔後，確保員工、國防部支援人士讓產線順利運轉。

請繼續往下閱讀...

陳怡利從沒想過，威欣利一直以來由專業經理人掌舵，但經理人離職後，她才接手3個月，就面臨武漢肺炎嚴苛挑戰，及隨之而來的口罩風暴。

陳怡利接受中央社記者訪問表示，威欣利不只生產口罩，還有許多不同產品產線，但疫情爆發後，大年初二（1月26日）就緊急召回員工。

「最心疼的還是員工」，陳怡利說，80名員工僅其中25名負責口罩生產，為拚產量，公司內小編與業務都進產線幫忙包裝，連午休都沒時間，甚至有罹癌同事都頂著身體加班，「大家都有使命感，體現這份工作的價值」。

▲婦人在加油站不慎遺落2包共6片口罩，加油員不僅拾起妥善保存還欲報警協尋，婦人大讚加油員善心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口罩工廠負責人表示，「大家都有使命感，體現這份工作的價值」，就為了讓民眾可以買到口罩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

隔著玻璃窗，一個個粉紅色口罩在產線上迅速流動、被組裝，國防部派到廠裡支援的人站在出口端，仔細折疊口罩，員工則不時檢視成品，過程毫不馬虎。

「再辛苦也得咬著牙撐下去」，陳怡利天天到公司報到，上、下班時間在門口接待員工、買麵包幫大家加油、打氣，「員工們都有一個使命感，要協助國家共同度過這次疫情」。

「唯一要恐懼的就是恐懼本身」，陳怡利雖為拚口罩產量砍掉少部分產品產線，但為不被疫情恐慌擊倒，陳怡利堅持繼續生產民生產品，例如提供給便利商店的布倒網提網袋，大部分客戶也都能理解（產量的減少與可能的遲延）。

類似威欣利這樣的口罩工廠在新北有13家，而陳怡利指著產線說，台灣中、小企業極具韌性，能存活的最直接關鍵就是「人」，薄薄一片口罩雖成本、利潤不大，但她向員工精神喊話，「這樣的時期，更要相信自己是很有價值的，也就是現在才能體現出來」。（編輯：李明宗）1090222

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