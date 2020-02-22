取代「平成零戰」F-2　日本擬砸8兆研發新戰機「酷斯拉」

▲日本三菱製造的「先進技術驗證機」ATD-X。（圖／維基百科）

實習記者魯斯濱／綜合報導

日本防衛省在近日公佈了下一代新戰機的相關圖像以及更多細節，並打算投入約2600億美元（約7.9兆台幣）的資金。航空專家雷德利·佩雷特（Bradley Perrett）指出，日本當局希望盡快擁有一種射程遠，續航時間長，彈藥載重程度高的的大型戰機。用「酷斯拉」來形容這架大型戰機的佩雷特指出，「如果日本持續熱心跟進這個計劃，新戰機很有可能會在2030年服役。」

日本計劃在2021年開始編入開發新型戰鬥機F-3的計畫，打算成為F-2的後繼機種，根據英國金融時報(Financial Times )報導，日本研發F-3比較有可能和美國或英國合作。

日本現役的F-2戰鬥機擁有「平成零戰」的美稱，預計在2035年退役，因此未來十年內需要盡早安排研發計畫。不過開發新型戰機成本、技術要求過高，日本打算尋求和英國航太系統(BAE Systems)合作，美國則擔憂如果新型戰機和英國合作，未來聯合演習時會出現相容性的問題。

▲▼日本F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

雖然日本軍方在去年才正式決定購買105架F-35戰機，但美國經常要求日本購買軍武，並以撤軍作為威脅，使得日本國防官員相當緊張，因此當地航空工業也很迫切希望能夠展開國產戰機的生產計畫。

同時新購買的F-35戰機將主要用在雲級航母以及機場的防衛，用途與新戰機F-3不同，增加一架全新國產戰機對自衛隊來說是如虎添翼，同時也是日本保持本國航空相關研發能力的重要手段。根據最近出台的《中期防衛計劃》修訂內容，日本認為中國、俄羅斯以及東北亞之間的安全局勢正在惡化，因此有必要提高軍事開支和相關軍備研發計劃。

根據《國家利益》報導，由於美國轉讓日本技術有限，日本打算設計F-3的目的也是一種維持國產能力的一種方式，但F-3未來如果要成為日本航空自衛隊的主要機種，還是必須具備有抗衡解放軍的實力，同時有必須兼具足夠的採購數量，未來還有可能有機會到出口市場競爭。