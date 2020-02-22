低溫冷藏「平腹小蜂」150天！變身天敵特攻隊防荔枝椿象

▲平腹小蜂為荔枝椿象卵寄生蜂。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會苗栗區農業改良場指出，近年來完成防治荔枝椿象的天敵平腹小蜂量產技術及田間釋放。為讓小蜂產量再提升，透過低溫方式，讓平腹小蜂延緩其發育150天後，成功從睡美人變身天敵特攻隊，防治荔枝椿象技術再升級。

苗栗場表示，此一研究歷經多年試驗，解決平腹小蜂量產壓力，有效配合每年各地2-6月荔枝椿象的產卵季節，在第一時間釋放小蜂，達到立即防治效果，同時被寄生成功所羽化的小蜂也繼續於田間寄生椿象卵。苗栗場指出，平腹小蜂在卵內的發育，於25℃環境下從寄生到下一代羽化約需20日，過去為因應荔枝椿象在2-6月的產卵季僅能於當年1月開始寄生，無法提前大量生產。

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▲將寄生完成的平腹小蜂進行冷藏預備作業。（圖／農委會提供）



苗栗場進一步說明，因此苗栗場透過試驗，將平腹小蜂低溫冷藏150天，再置回25℃常溫下，發現小蜂仍能正常羽化及寄生卵產生下一代，此舉便可於每年10月開始進行生產，並在隔年的2月起陸續釋放平腹小蜂。這項利用低溫預備作業的新技術不僅可降低80%生產壓力，同時讓儲運及釋放時間更有彈性，促使平腹小蜂量產技術再升級。

苗栗場助理研究員吳怡慧向《ETtoday新聞雲》表示，該技術實驗約2年，目前已技轉出去，因農民正開始應用，還無法得知數量，同時也要看各地需求。另外，只要有防治宣導，農業區也防治了，大概都可以控制住，不過一些廢園和無人管的區域就比較會造成孳生。

苗栗場強調，降低荔枝椿象危害目前有化學、物理及生物防治（釋放平腹小蜂）3種模式，各縣市可依栽培現況選擇適合的防治方法共同搭配， 109年荔枝椿象已開始活動進入交尾期，呼籲農民及民眾要開始進行防治工作，期逐年降低荔枝椿象的危害。