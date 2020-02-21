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獨／健全民眾黨運作　柯文哲派影武者出馬統整組織

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▲▼為了將四散的組織統合起來，柯文哲派出心腹陳建璋到黨部運籌帷幄。（圖／取自柯文哲臉書）

▲為了將四散的組織統合起來，柯文哲派出心腹陳建璋到黨部運籌帷幄。（圖／取自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

2020大選台灣民眾黨一躍成為第三大黨，接下來將著眼於2022的地方選舉。為了在把握接下來2年的時間尋覓、培養人才，民眾黨將仿照凱達格蘭學校的模式開設「黨校」，現階段暫定名稱為「台灣民眾黨國家治理學院」；此外，為了統合黨部、黨團、市府及黨校，在蔡壁如坐鎮立院的狀況下，柯文哲再派出一心腹、市長室聘用研究員陳建璋出馬，未來將在黨部擔任副祕書長，負責溝通協調、調和鼎鼐各組織間的運作。

據了解，陳建璋學歷相當出色，在英國、美國都有學位，特別是對於國際政經情勢有相當程度研究，短暫任職過觀傳局、國際事務組等多個單位，對於公務體系運作方式相當熟捻。由於過去曾旅居美國求學，2019年柯文哲訪美時也有居中牽線，表現出色。

而陳建璋過去多會協助分析時事、推估局勢發展，是柯營高層做決策時相當重要的參考依據。另外，柯文哲不少專訪的談參、擬答甚至到重要公開場合的演講稿，如訪日、雙城論壇等，連選舉時擘劃施政理念的演講稿，都是由陳建璋在幕後操刀，柯對其的信任可見一般。

柯營高層透露，陳建璋在市府內部經手的事務繁雜，市府內部私下稱他是「幕僚長」，可見其在市府內的地位有多重要。據了解，不只柯文哲談參，連柯陣營幕僚要受訪、上節目的講稿，陳都會適時提點；而2020大選期間，陳還彙整柯文哲的政績、幫柯麾下的子弟兵上課，從旁協助打選戰。

據了解，陳建璋過去就曾參與黨章、制度的規畫擬定，因此將他安排到黨部協助祕書長張哲揚是相當適當的安排。另外，黨部未來將有組織部、國際事務部、智庫、黨校等編成，組織部由蔡壁如負責，其他部分都有賴陳扮演黏著劑角色，讓人力、資源能更有效運作。

辦黨校培養人才　柯P拚開枝散葉衝刺2022期中考

至於黨校，近柯人士指出，2020選舉結束後，柯文哲就不斷在苦思壯大黨的方法，深明唯有擴充人才庫才能讓黨永續、穩健的發展，因此才有了「台灣民眾黨國家治理學院」，除了宣揚理念外，未來也會找來各行各業的專家、學者來授課，讓柯陣營能進一步能開枝散葉，甚至眼光還會放到國際發展上，不排除會有國際部的組織架構。

該人士透露，初期規劃用閉門授課方式，只有黨員才能夠參與，同時還會針對不同的組織屬性，分門別類、分層分級上課，下從基層黨員的選舉技術課程，上到立委、選將等，將來有可能參選縣市首長的領導課程，一應具全。而透過制度化、分層化的課程，也能循序漸進培養人才。
 

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