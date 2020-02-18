不給錢就斷財路！駭客勒贖比特幣　威脅以機器人灌爆網站的Google AdSense

▲Google AdSence是許多網站的收入來源之一。（圖／截自Google AdSence）

記者王曉敏／綜合報導

網路詐騙、勒索手法層出不窮，據知名網路安全網站Krebs on Security的最新報告，近來有駭客向Google AdSense使用者威脅索討價值5000美元的比特幣，否則將以機器人流量灌爆其廣告，使系統判定為無效流量並暫停其帳號。

Google AdSence是Google的廣告計劃，在特定情況下，Google會將點擊欺詐判斷為無效點擊，並在一定情況下停用用戶AdSense的帳戶。AdSense的帳戶被停用對網站發布者來說等同財路被截，因此近來也開始被駭客用來向網站發布者勒索的籌碼。

勒索信件內寫道：「你的AdSense帳號訊息中心將很快收到來自上方的警告！之所以會發生這種事，是因為我們將以大量直接由機器人生成的網路流量（有著100%跳出率及數千個IP輪替）灌爆你的網站，這對每個AdSense發布者來說都是一場惡夢。此外，我們還將調整我們複雜的漫遊器，使其不定時以不同的持續時間打開你網站上投放的每個AdSense廣告。」

該勒索信警告，雖然網站發布者的廣告收入將短暫增加，但「AdSense流量評估演算法將非常快速地檢測出欺詐性的流量。接下來，將對你的帳號設定廣告投放限制，所有收入都將退還給廣告客戶。這意味著你網站的主要獲利來源將被暫停使用。」

信中要求網站發布者支付價值5000美元的比特幣作為贖金，並強調AdSense需要至少一個月的時間才能解除廣告禁令，若網站發布者一個月後仍未支付贖金，他們將繼續攻擊至「AdSense禁令常駐」為止。

此信件並非雷聲大雨點小的威脅，向Krebs on Security投稿此勒索信的讀者表示，他檢查AdSense流量統計數據時發現，過去一個月來「AdSense無效流量報告」的檢出率大大提升。

對此，Google回應指出，這算是一種經典的勒索手法，「我們聽聞很多類似行動的可能性，但真正達成的很少，且我們已經建立了一些防止攻擊的保障措施。」據科技網站《The Verge》報導，Google於去年8月宣布，為保護廣告網路的質量，將「加強防禦」以識別無效流量，包括檢測。