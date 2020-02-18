4G普及使Wi-Fi無用武之地！　Google決定今年關閉全球Free Wi-Fi Station服務

▲Google正在關閉全球車站免費Wi-Fi服務。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據TechCrunch報導，Google正在關閉車站免費Wi-Fi。自2016年來它們在印度的400多個火車站和全世界5000多個地點提供免費Wi-Fi，如今Google指出這項全球服務將在今年結束，因為面臨越來越難擴大且持續的問題。

起初車站Wi-Fi服務受到許多人的歡迎，Google在2018年統計，每月約有800萬的使用者，有超過一半的車站使用者每天多次使用Wi-Fi。但隨著4G的普及加上全球行動通訊資費不斷下降，免費Wi-Fi的影響也越來越低。

Google表示正在與夥伴合作，以便轉換現有網站，使它們能夠保持社區的資源。印度的RailTel表示將繼續在以前與Google合作過的火車站提供免費Wi-Fi；南非則是由Think Wifi接下Google，獨立執行專案。

Google並不是唯一試圖讓開發中的市場使用者更容易上網的公司，Facebook在2013年創立Internet.org專案，且2016年在印度推出了Express Wi-Fi，在其他地方也一直在試驗新技術提供網路，過去甚至嘗試過太陽能網路無人機；Alphabet的Loon專案也曾試圖使用平流層氦氣球來做到這一點。

據ITWeb報導，Google於2019年11月在南非共125個地點開通車站Wi-Fi服務，不到4個月時間，Google就結束了這項服務。



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