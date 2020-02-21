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全球首款攔截自拍裸照手機TONE e20！　日商研發人工智慧偵測...售價5500元有找

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▲Tone e20手機。（圖／翻攝自Tone Mobile）

▲Tone e20手機。（圖／翻攝自Tone Mobile）

 記者陳心怡／外電報導

科技越來越發達，手機功能也無奇不有，日本電信商 Tone Mobile日前推出了一款叫做 Tone e20 的全新 Android 手機，主打搭載獨家研發的AI技術，當用戶嘗試拍攝裸照，系統就會彈出錯誤訊息，並拒絕儲存相片，可以說是專門為孩童和青少年打造的手機。

有鑑於兒童青少年沈迷於手機上網，讓許多家長苦惱，Tone Mobile 成立智慧型手機安全實驗室，靠著AI技術與機器學習機制，推出全球首款具備AI防護相機濾鏡的Tone e20手機。

假如系統偵測到使用者在拍攝裸照，除了會阻止使用者將照片儲存到相簿，同時也會發送通知訊息到另一支已綁定的手機，避免青少年想拍攝或存裸照，也藉此提醒家長。

Tone e20 為入門價位的中低階機款，配置6.26 吋 1520 x 720 解析度螢幕，搭載Android 9作業系統，採用聯發科處理器 MTK Helio P22，4GB RAM 與 64GB 儲存空間，主相機為1300萬畫素三鏡頭模組，且支援指紋及人臉辨識，售價為 19,800 日圓（約新台幣5,433元）。

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