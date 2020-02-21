酷玩歌迷快朝聖　Coldplay: Reimagined、幕後花絮Apple Music獨家登場

▲Coldplay全新EP登上Apple Music。（圖／翻攝自Apple Music）

記者邱倢芯／台北報導

酷玩樂團（Coldplay）和Apple Music今（21）日宣布，Coldplay全新EP和同名短片《Coldplay: Reimagined》與幕後花絮，即日起在Apple Music獨家登場；《Coldplay: Reimagined》將以樸實純粹的方式重新詮釋2019專輯《Everyday Life》中的精彩曲目。

這張獨家EP，是由Coldplay主唱Chris Martin和吉他手Jonny Buckland邀來長期的創作夥伴Rik Simpson、Dan Green和Bill Rahko三位製作人所組成的「夢幻團隊」來製作。無論是在Doo-Wop風格的《Cry Cry Cry》和《BrokEn》的福音音樂中加入和聲，或是在扣人心弦的《Champion of the World》中加上弦樂，都讓人得以透過全新的角度，感受Coldplay的音樂魅力。

隨著這張EP的上線，Apple Music同步也發布了一支獨家短片，帶著樂迷跟著Martin和Buckland進到錄音室裡一探究竟。