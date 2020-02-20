Mac版Apple Music將添「動態歌詞」功能　迷你播放器也可顯示

▲Mac版Apple Music也將加入類似於iOS的「動態歌詞」功能。（圖／翻攝自Twitter／Mike.Xu）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果在iOS 13上替Apple Music添增了動態歌詞功能，在播放歌曲時會自動滾動歌詞，讓用戶能邊聽邊對照。最新消息指出，該功能未來也將適用於macOS上的音樂App。

據科技網站《9to5Mac》報導，稍早有網友在macOS 10.15.4 Beta測試版上，發現音樂App添增了與iOS類似的動態歌詞功能。目前在macOS上的音樂App僅提供純文字歌詞，而從網友的截圖來看，macOS的動態歌詞功能也支援迷你播放器。

macOS 10.15.4預計將於下個月發布正式版，預期屆時Mac版的音樂App動態歌詞功能也將正式開放。

《9to5Mac》指出，蘋果副總裁庫伊庫伊（Eddy Cue）曾對外稱Apple Music上的歌詞並非蘋果從第三方歌詞服務上買來的，而是蘋果聘請一群人專門「聽歌並轉錄歌詞」。蘋果表示，若用戶發現歌詞有誤，可向Apple Music反映。

蘋果音樂App的動態歌詞功能僅支援Apple Music串流音樂訂閱用戶使用。此功能的開放對國內用戶來說可能並不稀奇，畢竟KKBox等台灣本土的音樂串流服務早就有提供類似功能，不過在國外，Spotify等服務卻並未提供類似功能。此前，Spotify曾於2015年與歌詞服務提供商Musixmatch合作，替用戶提供卡拉OK式的歌詞服務，但該合作僅維持一年便宣告破裂。