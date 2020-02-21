影／鑽石公主號「包機返台成員」曝光！　兩次採檢至少要隔24hr

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號包機今（21）日晚間10時30將抵達國門，中央流行疫情指揮中心表示，總計搭乘包機人數為20人，其中包括1名台灣派去醫師，以及2名加拿大、台灣雙重國籍者。而這19名旅客返台後，將先送往台北、桃園部立醫院隔離，最快23日二次採檢出爐後，才會召開專家會議，評估是否移到檢疫所，完成14天隔離。

▲鑽石公主號「包機返台成員」曝光！兩次採檢至少要隔24hr。（圖／路透社）

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中央流行疫情指揮中心召開記者會，副指揮官何啟功公布鑽石公主號包機返台作業流程，在國人登機前，會先通過症狀詢問、健康狀況瞭解，以及量測體溫3關，若有突發健康狀況改變，就不能上機，登機後也會安排座位區隔，14天內有無症狀的旅客，會安排分開坐。

▲鑽石公主號郵輪；據信載著老者下船隔離的巴士司機穿著防護服。（圖／路透）

何啟功說，包機旅客返台後，有安排疾管署防疫同仁在現場，除了做發燒詢問、收健康聲明書外，也會先讓他們通過發燒篩檢設備，如果體溫超過37度，會請防疫同仁用耳溫槍再量一次，另外進一步做症狀詢問。如果下飛機後有緊急狀況發生，會直接送到醫院。

至於機上座位該如何安排？何啟功表示，目前只規劃將14天內有症狀者及無症狀者分開坐。

此次搭乘包機的20人中，除了一位為先前派去的台灣醫師外，其餘皆為乘客。2名台籍船員因有1人確診，其中1人為接觸者，雙雙不能上機。22名台籍旅客中，則有4人驗出陽性，其中1為陽性接觸者，需一同留在日本。雙重國籍的3人中，也有2名台灣、加拿大雙重國籍者要一併搭機回台。

指揮官陳時中強調，此次包機將採最嚴謹方式處理，不過因為返台人數較武漢包機少，加上人員全程穿著防護衣，「這次可以說在機場上壓力會少一點」，而兩次採檢需要間隔24小時，最快23日才會召開專家會議評估，是否要將19名旅客移到檢疫所。

▼中央流行疫情指揮中心談鑽石公主號包機處理事宜。（圖／記者葉南州攝）