對台灣有信心！蔡英文：相信國衛院疫苗研發很快會有進一步成果





▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日上午接見「2019年國家生技醫療品質獎」獲獎團隊，她致詞時表示，對台灣生醫相當有信心，她也提到，昨天到國衛院了解疫苗研發的狀況，相信很快就會有進一步的成果。

蔡英文致詞時表示，「國家生技醫療品質獎」向來被稱為「生醫界奧斯卡」，獲獎團隊可以獲得這個獎項，不但代表醫療技術的進展突破，也代表得獎者是提升台灣整體醫療水準的重要功臣，她要恭喜大家獲得最高的榮譽及肯定。

蔡英文指出，生策會多年來結合政府和民間資源，提供生技醫藥資源的各種研發合作平台，對於促進生技醫藥和健康服務產業發展有非常大的貢獻，她要表達誠摯謝忱。生醫產業一直是「5加2產業創新計畫」中發展的重點項目。過去3多來，政府逐步努力，要把台灣打造成「亞太生醫研發產業重鎮」。目前在臺北、新竹、高雄等地區，都成立了生技醫藥特色聚落，也加速了創新的進程。

蔡英文認為，在產官學界的共同努力下，台灣的生醫產業不論是創新競爭力或研發能量都十分豐沛，從2018年起，正式開放六大類細胞治療，不但嘉惠了更多病患，讓生醫產業有大幅度的躍進，也更為台灣的再生醫學揭開新的里程碑。

蔡英文進一步表示，數位醫療也是政府正在發展的方向，結合AI人工智慧及大數據，再加上人體生物資料庫（Biobank）的共享應用，以及資料庫間有效的串連整合，都有助於精準醫療的發展。

蔡英文說，台灣生技醫療的軟實力在國際上是有目共睹。我們很有信心，台灣的生醫產業不只可以成為國內下一個兆元產業，也能為世界做出更多的貢獻。她舉例說明，像是因應這一波武漢肺炎疫情，國家衛生研究院及疫苗廠商也都積極投入防疫產品的開發。昨天特別到國衛院了解疫苗研發的狀況，目前已經取得非常具體的進步，相信很快就會有進一步的成果。