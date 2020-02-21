王世堅批吳斯懷「吃裡扒外」　是中共派駐立法院的SNG車

▲吳斯懷受訪談質詢稿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷提出書面質詢，內容質疑總統蔡英文挑釁中國，若中共發動戰爭「我們真的準備好了嗎？」，引起熱議。對此，民進黨台北市議員王世堅痛批，「吳斯懷是中共派駐到立法院的SNG車」。

王世堅21日在臉書痛批，「吳斯懷我簡單四個字形容，吃裡扒外！吳斯懷欺負我們台灣社會的善良跟厚道！」吳斯懷進立法院是中共旨意，國民黨難辭其咎，國民黨自兩蔣過世後，國民黨與中共三四十年來是靠著臍帶連結，中共輸送資源、財富透過這條臍帶給國民黨。

王世堅認為，不分區立委的設計應該是要保障弱勢專業的聲音進到國會，國民黨是利用這道巧門，讓吳斯懷不用經過民意的檢驗進入立法院，「夠膽你就出來選區域立委！吳斯懷是中共派駐到立法院的SNG車，未來審查預算，等於我們國家財政國防經濟各項預算同步交付給中共手上」。

王世堅還說，論國土、武力的確不比中共，但這樣情況下，台灣豈能先讓步？若先讓步，那等於是下跪投降！美國華盛頓特區的越戰紀念區紀念碑上刻著「自由不是免費」（Freedom is not Free），台灣多年來為自由付出這麼多犧牲與代價，同樣中國人民也要思考，經歷新冠肺炎，面對中共政權，為了自由民主平等人權，該如何解決？

吳斯懷20日受訪強調，質詢稿目的是建議蔡英文慎戰，不要輕啟戰端，不要挑釁，「台灣不要主動告訴大陸我完成戰爭準備了，如果你要來就來吧！那種味道是不對的」、「我們畢竟是弱者，這是一個很現實的問題，不必要大家再去做其他政治上的揣測。」

▲王世堅臉書痛批吳斯懷。（圖／翻攝王世堅臉書）