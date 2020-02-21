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勤洗手能阻斷病毒進入！　專家：新冠病毒不能通過皮膚侵入人體

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▲勤洗手能阻斷病毒進入！　專家：新冠病毒不能通過皮膚侵入人體。（圖／翻攝央視）

▲中國科學院院士周琪。（圖／翻攝央視）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，大陸積極研發疫苗與藥物，科學技術部副部長徐南平提到，目前藥物得進展已形成「三藥三方案」，且堅持「安全、有效、可供」這3原則來研發藥物。另外，中國科學院院士周琪指出，新冠病毒不能透過皮膚侵入人體，因此正確的洗手的習慣能夠避免被感染。

大陸國務院今（21）日舉辦聯防聯控機制新聞發佈會，周琪表示，「到今天為止，所有的臨床實踐和科學實驗都證明，新冠病毒是不能透過皮膚侵入人體的，所以如果保持正確的洗手習慣和勤洗手的習慣，以及正確佩戴口罩，可以切斷病毒進入的渠道。」

周琪先前指出，動物實驗是藥物進入臨床前非常重要的環節和步驟，現在針對新型冠狀病毒最有效的動物模型還是靈長類動物、獼猴，「目前，在靈長類動物模型裡已經看到了跟人相似的症狀包括病毒載量的變化，包括肺部的CT影像檢驗，這批模型已經通過驗證，即將投入到藥物的篩選和功能評價上。」

▲▼洗髮乳,洗手乳,沐浴乳,洗髮精,洗頭。（圖／翻攝自pixabay）

▲中國科學院院士周琪表示，洗手確實能阻斷病毒入侵。（圖／翻攝自pixabay）

此外，在今日的發布會上，針對新冠肺炎輕症患者是否可以在家自行隔離吃藥，中國科學院院士王福生回應，新冠肺炎屬自限性疾病，但不等於不需要治療，「由於新冠肺炎的傳染性比較強，不管輕症還是重症，一定要注意隔離，盡可能減少密切接觸，減少傳染給其他人的機會。」

王福生提到，「自限性疾病」是個專業術語，一般指病原體急性感染後雖然出現明顯的臨床症狀，如發熱、咳嗽、流鼻水，但這些症狀持續時間不長，即使未經治療，臨床症狀也會消失，不會對身體造成永久的傷害，也不導致慢性感染，這就叫急性自限性疾病，「例如普通感冒，主要是注意休息，適當多喝水，保持營養，即使不經過特殊治療，相關的症狀也會在一個星期左右消失。」

王福生表示，新冠肺炎的輕型和普通型患者臨床上佔比超過80%以上，「輕症患者如果身體基礎條件比較好，人體免疫整體上佔有優勢，就有可能逐漸康復；即使是比較重的病人，如果能得到及時專業的治療，適當用些藥物，必要時吸氧，就能維持一個好的人體免疫狀態，縮短發病期，較快的進入到康復期，一般也不會造成後遺症，因此大家不必過分恐慌。」

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