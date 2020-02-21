不要幻想不會感染　柯文哲：社區感染一定會發生擋不住

▲柯文哲出席交通會報前受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心證實，目前台灣已累積到24例確診，且該第24例的患者還是重症者，追蹤回溯接觸史後陸續安排多達360人採檢，引發外界憂慮社區感染將爆發。對此，台北市長柯文哲說，「社區感染一定會發生，擋不住」，只是疫情出現時，可以很快找到、撲滅掉，才是比較正確的做法，「重點不是拘泥於那名詞叫什麼東西」。

對於第24例確診在北部，中央是不是仍有必要公開資訊？柯文哲說，「你問我的話，公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多嗎？

而侯友宜稱再不公布要開設一級？柯文哲認為，也不用那麼緊張，該怎麼做就怎麼做，「公布跟不公布會影響到他要不要一級開設喔？這…，你問我的話我還是主張凡事公開透明，也許會有一點，有時候會比較緊張，但是不公開大家每天在那裡猜更緊張」。至於北市何時開設一級防疫？柯說，「我們還是專業處理」。

至於中央沒有公布資訊，是否擔心重演鑽石公主號的空窗期問題？柯文哲無奈說，這時候又變口水戰，像那收容所，你看看，全世界從武漢撤僑的國家裡面，不公布收容地點有哪幾個國家？「我態度是這樣，我認為台灣人民水準夠，比方你收容所要擺哪裡，也許他還是會抗議，但是他也知道說他就是一個表態，他也不會真的去把你擋住」，還是主張公開透明，相信台灣人民的水準夠，應該有辦法應付。

關於台灣有社區感染的風險，柯文哲強調，那名稱不重要，何必拘泥於名稱？還是實務比較重要，「我的態度，我的醫學知識告訴我，社區感染一定會發生，擋不住」，因為很簡單，潛伏期7天、被感染然後坐飛機進台灣，根本完全沒有病，這個人在台灣開始咳嗽什麼的，所以會出現社區感染我也覺得沒什麼了不起，「只是說他出現的時候可以很快地就找到然後撲滅掉，才是比較正確的做法，重點不是拘泥於那名詞叫什麼東西，我是不太在意那名詞」。

柯文哲說，疾管署現在應該也在追蹤那些人，居家檢疫如果到說要好幾千人、好幾萬人，很快就會超過那個負荷，所以我在想也許防疫的策略要思考一下，「因為老實講你居家檢疫要維持，幾百個可以，幾千個就很吃力，超過一萬，我看會垮掉，會超過他追蹤的能力，還是務實來處理」。

「務實的意思就是說，你不要幻想不會感染，只是說控制在接受的範圍內，應該是比較健康的作法。」柯文哲說，以前30年前當駐院醫師的時候，那時候聽到愛滋病好像大家都覺得很害怕，現在愛滋病大家也習以為常。

柯說，新興傳染疾病一定會出現，出現的時候他也會造成一定的傷亡，但是常常只要控制在社會可以控制的範圍內，大概只能做到這樣，不要幻想完全沒有，不切實際，「不要說愛滋病，我們社區裡面肺結核多的是，用這種態度會比較健康一點」。



