民眾奔急診求篩檢！「人數激增」前線醫護累翻　急喊：符合3情況才要驗

▲由於台灣傳出首例新冠肺炎的死亡案例，讓許多民眾紛紛到醫院要求要篩檢。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣出現首例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例後，恐慌的情況讓全台各地醫院的急診量暴增，部份醫院的急診量甚至增加一倍，導致在第一線的醫護人員忙到累翻。台中童綜合急診醫師魏智偉表示，沒有症狀的民眾不需要到急診篩檢，希望大家給急診一點喘息的機會，讓我們可以繼續守護急重症的前線。

現在民眾只要到醫院掛急診，醫護人員都會先詢問旅遊史，再以酒精消毒、量額溫，只要出現發燒症狀，就會立刻請民眾到設置在戶外的發燒篩檢站，由醫生進行一系列的篩檢採樣，整個過程至少要花費20到30分鐘時間，一旦類似的急診人數增加，就相當耗費醫護人員的精神體力。

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▲台中童綜合急診醫師魏智偉。（圖／東森新聞）

由於台灣傳出死亡案例，讓許多民眾精神緊繃，一旦有狀況就衝到醫院要求要篩檢，結果就是讓大量醫護人員累翻。魏智偉就在臉書粉絲團「奔跑吧鋼鐵急診醫師」上傳一照自己累癱在椅子上睡著的照片，拜託大家給急診一點能休息喘息的機會。

魏智偉說，「（民眾）因為有一些擔心或是惶恐，所以就到急診要求檢驗，甚至有公司行號也會針對有旅遊史的民眾，請他們直接到急診室做一些檢疫，這樣算起來會比平常增加多了一倍」。另一名急診室護理師指出，「最近是有比較多這樣（要求篩檢）的病人。」

▲魏智偉表示，沒有症狀的民眾可以自我檢測身體狀況，也可以打1922專線諮詢。（圖／東森新聞）

魏智偉在臉書強調，目前是有加強社區檢測，但檢測對象都是「已經有發燒或呼吸道症狀」，加上14天內有旅遊史的人，還有醫師高度懷疑可能染病，或是有明顯群聚史的患者，沒有症狀的民眾可以自我檢測身體狀況，也可以打1922專線諮詢。

其實病人在醫院進行初步採檢後，檢體還要經RNA核醣核酸病毒檢測，過程相當繁複，不是篩檢後就能馬上獲得答案。魏智偉表示，「建議有症狀才需要就醫，大家不要過度驚慌驚恐，否則相似的病人一多，也會影響到急診正常的作業」，希望大家給急診一點喘息的機會，讓我們可以繼續守護急重症前線。

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