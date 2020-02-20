白牌計程車司機感染源為「浙江台商」　指揮中心公佈檢驗方法

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

家住彰化縣的61歲白牌計程車司機，為全台首例新冠肺炎（COVID-19）確診死亡個案，疑似在發病2周前，到台中清泉崗機場載過一名嚴重咳嗽的浙江返國台商遭感染，指揮中心今（20）日公佈台商檢體，皆呈現弱陽性，台大醫院與中研院也分別透露檢驗方法。

張上淳提到，3位最有可能的接觸者，因為時間久遠，一開始病毒檢查都是陰性，但台大醫學院與中央研究院仍抽血進行檢驗，雖然方法有些許差異，但操作出來的結果，果然發現有一位有弱陽性，經比對發現為同一人，再與指揮中心名單比對，揪出浙江台商。

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▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

中研院生醫所研究員林宜玲表示，中研院在過年期間，就開始做武漢肺炎相關研究，後來是用西方墨點法進行檢驗，再輔以遺傳學的方法，利用N-protein進行檢驗，結果發現其中有一位對於SARS與nCoV（新冠病毒）有反應，其他兩位則無。

中研院另外對比正常人檢體結果，發現健康者對SARS與nCoV皆無反應，基於實驗結果，確定其中有一位，可能有被新冠病毒感染過。

指揮官陳時中表示，兩個單位已非常嚴謹態度做出相同結果，現在可以講，第19例傳染源已經確定了，「並不是原來在不知傳染遠的情況下，已經確定了。」