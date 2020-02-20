LIVE／第24例感染源成謎　指揮中心16:00最新說明

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台灣昨天新增第24例新冠肺炎患者，由於患者近2年無出國史、生活單純，發病29天後才確診，外界也相當關心是否真的發生社區感染，中央流行疫情指揮中心目前還在追查感染源。指揮中心今（20日）下午4點將召開記者會，說明最新疫情、防疫作為，以及因應開學的停課標準、鑽石公主號台人包機等議題。

出席記者會的包括中研院生醫所研究員林宜玲、中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥、中央流行疫情指揮中心執行官周志浩、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、教育部國民及學前教育署署長彭富源、外交部秘書長郭仲熙。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心昨日深夜公布新增個案為一名北部60多歲女性，近2年無出國史，生活單純，平日主要活動是包含在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK。她在1月底出現發燒、咳嗽等症狀收治住院確認為肺炎，且因為病情惡化轉入加護病房，2月17日醫院配合指揮中心政策採檢流感重症陰性個案，故轉收至負壓隔離病房，於昨日確診。指揮中心目前已掌握本個案密切接觸者共360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前正安排接觸者採檢。

另外，疫情失控的鑽石公主號遊輪解除隔離後，昨日首批5名台灣旅客下船，今天再有6至8名台灣旅客將下船，在防疫人員指揮下前往安排好的飯店休息，等待明日包機返台。指揮中心會要求乘坐包機乘客在航程期間盡量不要移動，以及全程穿隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡，也準備尿布以備不時之需。

而教育部稍早也發布校園停課標準，高級中等以下學校，1班有1位師生確診，該班停課；1校有2位以上師生確診，該校停課；1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。大專校院部分，有1位師生確診，該師生所修/授課程均停課；有2位以上師生確診，該校（區）停課。停課期程為14天。