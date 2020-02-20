電話被打爆！清泉崗居民：機場對面最安全　3架班機人少湊一架還有空位

▲機場內一片空蕩蕩。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

全台新冠肺炎（COVID-19）首例確診死亡的中部白牌計程車司機，在發病前兩周到過台中清泉崗機場載客，中央流行疫情指揮中心懷疑極有可能是載到一名嚴重咳嗽的浙江返國台商。清泉崗最近大砍多個航班，部分航空公司乾脆整合旅客，將三個航班集中在一架飛，沒想到位子還有剩。而距離機場僅50公尺的住戶則說，他們不會怕，住機場對面最安全。

《東森新聞》19日直擊機場裡裡外外遊客都好少，一度還出現清潔人員比旅客多的情況；用餐區對比以往同一時段，現在空位一大堆。一名旅客說，以前如果這時應該沒位子，現在則沒什麼人；另一人表示，這次來就差不多只剩同時段的2、3成而已。

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清泉崗機場旅客人少，18日所有香港、澳門去回班機全取消；而越南有2、3個航班因人少，航空公司整合所有乘客，只出一架飛機都還有空位。機場旅客變少，商店工作人員最知道，一名店員透露，旅客被砍掉航班就直接取消行程，否則原本結帳櫃台都大排長龍。

▲▼機場外人車稀少。（圖／東森新聞）

旅客稀少，連帶影響計程車載客生意，有人等4、5個小時才載到當天第一位客人。而清泉崗其中一項特殊點就是緊鄰住宅區，對面一整排的民宅距離大約只有40、50公尺。居民吳小姐透露，最近幾天手機快被親友打爆，「都打電話來關切說，距離你們機場這麼近的住家會不會有什麼影響？其實沒有影響。」

吳小姐說，她原本耽憂，但現在一點也不怕，「應該是要近距離的接觸（才會傳染）啦，我們這邊根本不可能（跟旅客）有近距離的接觸啊，反而在機場對面這邊，我們是最安全的。」另一名居民表示，旅客下機馬上就離開，「根本也不會來這邊怎麼樣。」

疫情持續延繞衝擊民生和陸空經濟，機場表示，做好防疫線、清潔、消毒，室內餐飲、超商員工接觸客人頻率高，配戴口罩不能少，時時刻刻全方位把關。

▼機場內用餐區人潮。（圖／東森新聞）

▼清潔人員拿酒精擦拭椅子消毒。（圖／東森新聞）

▼居民吳小姐認為，住機場對面最安全。（圖／東森新聞）