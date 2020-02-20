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北部女發病29天確診「潛伏期」掀熱議　重症醫解析正確算法

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情19日新增第24例確診，這位居住在北部的60多歲女性是在發病29天後確診，掀起社會各界熱議。重症名醫陳志金20日一早在臉書PO文，簡單解釋「潛伏期」是指被傳染到出現症狀的時間，只是現階段還不清楚第24例是「何時、被誰」傳染。

▲▼新冠肺炎 口罩 清潔消毒產品 藥局 藥劑師 賣口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾出入公共場所還是要戴口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心19日晚間宣布，台灣出現第24例確診，這位60多歲的女病患將近2年沒有出國，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，期間曾四度前往診所就診，後來因為症狀變嚴重，而且出現呼吸急促等現象，1月29日經急診檢查為肺炎，隔日隨即住院治療，2月10日轉入加護病房，最終在2月19日確診，雖然目前仍在接受隔離治療，但病況嚴重。

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由於這位女病患平時生活作息單純，主要活動就是在家看電視、前往社區運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK。應變官莊人祥表示，目前掌握到的資訊是，患者女兒有一名同學自杭州返台，1月6日雙方曾碰面，但從接觸、發病等時間點來推算，由此感染的可能性低，後續已掌握360位密切接觸者進行採驗，全力追查可能的感染源。

疾管署分享3件關於流感傳播的小事，還有洗手的5大時機。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲勤洗手是CP值最高的防疫方式。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

第24例確診病例公開後，也掀起網友對於「潛伏期」的討論。重症名醫陳志金20日在臉書「Icu醫生陳志金」PO文解釋，潛伏期是指「被傳染後到出現症狀，這中間的時間」，不是出現症狀後到確診的時間，第24例病例的潛伏期目前仍不清楚，因為不知道她是在「何時、被誰」傳染的，這29天是從發病到確診的時間，不是所謂的潛伏期。

網友們看完之後也紛紛留言表達憂心，「這一例最可怕，根本不知道何時感染，也不知道感染源，還去過那麼多家醫院，同樣是北部人，真的很擔心病毒散布多久、範圍多廣」、「發病至確診期間也是種空窗期」、「這是指病毒潛伏，不是病人潛伏」、「1月22日發燒，那潛伏期往前推的話不就更早」。

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