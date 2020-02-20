HTC VIVE發表Cosmos Elite　搭配「可拆卸面板模組」輕鬆升級

▲HTC台灣區總經理陳柏諭。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE今（20）日正式宣布推出Cosmos Play、Cosmos Elite、Cosmos XR系列的VIVE Cosmos頭戴式顯示器，號稱史上最多樣化的虛擬實境產品組合，包括兩套全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，以及兩套可換式面板模組設計，可以讓Cosmos輕鬆升級，並選擇彈性靈活應用。

HTC執行長Yves Maître表示，單一款的頭戴式顯示器已經無法滿足消費者的所有需求，所以宏達電全新推出Cosmos系列產品，是至今最具彈性及最多功能的頭戴式顯示器設備，只要有Cosmos就能讓任何一個階段的玩家，僅輕鬆地更換面板，就能讓頭戴式顯示器升級。

▲HTC VIVE正式發表Cosmos Elite。（圖／記者姚惠茹攝）

HTC台灣區總經理陳柏諭昨（19）日正式介紹原本預計將在今年MWC(世界行動通訊大會)發表的Cosmos Elite，延續Cosmos創新的上掀式設計，採用2880 x 1700超高畫質的顯示畫面，相較第一代VIVE提升88%，並由全新的LCD大幅減少紗窗效應所帶來的影響等特點之外。

陳柏諭表示，Cosmos Elite同時加強使用者對畫面精準度的要求，並具備豐富的擴充功能，可以相容於多款模組化配件，也就是具備可換式面板模組設計，讓消費者隨著時間可以依照需求擴充更多應用，只要簡單地更換前置面板，就能讓功能與等級不斷提升。

陳柏諭表示，Cosmos Elite配備基地台精準追蹤技術，使用者將可以享受SteamVR追蹤器更流暢的操控模式，同時支援VIVE生態系統週邊產品，像是VIVE移動定位器與無線模組，讓使用者可以體驗無線材束縛的自由移動感受。

▲HTC VIVE正式發表Cosmos Elite可換式面板模組。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，Cosmos Elite整套包含預先裝設的外部追蹤器面板，兩顆SteamVR基地台，兩只VIVE控制器，可以與第一代以及第二代的基地台搭配使用，也能夠配合第一代VIVE與VIVEPRO控制器，提供精準的定位追蹤以及大場域的使用環境。

Cosmos Elite適合精準度極高的遊戲，像是《節奏槍俠(Pistol Whip)》、Superhot VR、Audica或多人遊戲Battlewake，目前定價為29900元，預計第1季末開賣，其搭載的外部追蹤面板第2季將在全球各地以單件配件的方式販售，可用來升級Cosmos Play的Cosmos，定價為6600元。

▲HTC VIVE正式發表Cosmos play。（圖／記者姚惠茹攝）

至於Cosmos Play則是適合入門使用者，規格方面使用4顆鏡頭Inside-out追蹤技術，不需架設基地台，玩家只要透過VIVE一系列的的配件就可以輕鬆地進行彈性的調整與升級，像是VIVE無線模組與Cosmos系列的可換式外部追蹤面板，定價為16800元，預計將在第2季上市。

同時，HTC宣布Cosmos XR即將問世，這是一款VIVE Cosmos的獨立式替代面板，首次為Cosmos帶來高解析度的透視鏡頭，預計第2季將發表開發者版本，採用高解析度的透視鏡頭，將VR顯示畫面呈現最佳化(100度的調節視野)，清晰的將虛擬套疊在外部真實世界，預計遊戲開發者大會揭露。

此外，Cosmos Elite將從2月24日至3月17日開放預購，並可享有2個月VIVEPORT Infinity無限訂閱服務免費，以及優惠價9990元加價購「VIVE Cosmos/ VIVE Pro通用無線模組」，而且指定通路購買，還有送「防潑水運動旅行兩用提袋」，至於Cosmos Play預購活動則預計4月開始。