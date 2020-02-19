宏達電搶攻居家防疫商機　VIVEPORT INFINITY強檔遊戲陸續上檔

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（19）日宣布，即日起至3月31日，正式開放Viveport會員免費使用Viveport Infinity無限下載訂閱服務，體驗所有應用和遊戲，並宣布推出強檔VR內容，包括許多令人目眩神迷的動畫電影、具挑戰性的解謎遊戲及以健身為主題的體驗等，成為居家防疫期間最好的夥伴。



VIVEPORT INFINITY無限下載訂閱服務的內容每月更新，這次在1月、2月最新推出的虛擬實境內容，包括《Star Shelter by Overflow Games》，主要是在太空中徘徊的玩家，若想在Star Shelter中存活，就必須進行偵查、動手拼裝機具並成為駭客，且要尋覓材料以製造電力、種植植物和節省氧氣以維持生命，並修復故障的太空船以逃離如監獄般的環境。

《Abode and Abode 2 by Overflow Games》讓敏銳的雙眼成為最有力的武器，這款遊戲讓玩家需著手偵查黑暗的逃生空間，以進行解謎並恢復城市電力，玩家須檢視每個細節以收集足夠線索，揭開隱藏的秘密並解決Abode和Abode 2中的謎題。

《Failspace by Hipfire Games》則是玩家與副駕駛須同心協力閃避太空中飛奔而來的每個障礙，在銀河探險中玩家可獨自或偕同朋友一起完成貨物運送任務，而玩家團隊合作的能力在保護太空飛船與交貨的過程中將備受考驗。

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

《Ultimate Fishing Simulator VR by Ultimate Games》需要快抓緊誘餌和釣具，因為魚已經上鉤了！在Ultimate Fishing Simulator VR中玩家將前往世界各地豐富且美麗的景點，享受當日現撈魚貨，玩家還需要選擇適合每種環境的最佳設備和誘餌，以確保每次的捕撈都能名列前茅。

《Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld by Odd Raven Studios》需要玩家要幫助卡莉（Carly）和收割者（Reaperman）從一個平台飛奔到另一個平台，並且一路直奔終點，途中同時還要避開重重危險和解決謎題，玩家可以同時控制兩個角色或挑戰多人冒險遊戲。

《咕嚕米的眼睛第三集(Gloomy Eyes Vol.3)》是目前僅Infinity能獨家放送此動畫愛情故事的第三集，也是最後一集，由入圍金球獎（Golden Globe）的演員科林·法雷爾（Colin Farrell）錄製旁白，講述令人心動卻又甜蜜，超越生與死的年輕愛情故事，藉表現力十足的動畫和創新的VR敘事手法讓人笑中帶淚。

《 Conductor 》是以後工業時代啟示錄末日為背景的動作冒險解謎遊戲，玩家將駕駛一台火車躲避邪惡公司Overcorp的追殺，過程中在每一站都須解開獨特的謎題，清除障礙，並持續控制火車穩行在軌道上。

《Deisim》則是可讓玩家扮演上帝的經典遊戲類型的現代版詮釋，遊戲要求玩家將百姓從石器時代帶入工業革命時代，並從頭開始建構整個世界。玩家將能掌控萬物，從自然資源到自然災害，而百姓的命運也將握於玩家如上帝般有能力的股掌之間。