　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宏達電搶攻居家防疫商機　VIVEPORT INFINITY強檔遊戲陸續上檔

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（19）日宣布，即日起至3月31日，正式開放Viveport會員免費使用Viveport Infinity無限下載訂閱服務，體驗所有應用和遊戲，並宣布推出強檔VR內容，包括許多令人目眩神迷的動畫電影、具挑戰性的解謎遊戲及以健身為主題的體驗等，成為居家防疫期間最好的夥伴。
 
VIVEPORT INFINITY無限下載訂閱服務的內容每月更新，這次在1月、2月最新推出的虛擬實境內容，包括《Star Shelter by Overflow Games》，主要是在太空中徘徊的玩家，若想在Star Shelter中存活，就必須進行偵查、動手拼裝機具並成為駭客，且要尋覓材料以製造電力、種植植物和節省氧氣以維持生命，並修復故障的太空船以逃離如監獄般的環境。

《Abode and Abode 2 by Overflow Games》讓敏銳的雙眼成為最有力的武器，這款遊戲讓玩家需著手偵查黑暗的逃生空間，以進行解謎並恢復城市電力，玩家須檢視每個細節以收集足夠線索，揭開隱藏的秘密並解決Abode和Abode 2中的謎題。

《Failspace by Hipfire Games》則是玩家與副駕駛須同心協力閃避太空中飛奔而來的每個障礙，在銀河探險中玩家可獨自或偕同朋友一起完成貨物運送任務，而玩家團隊合作的能力在保護太空飛船與交貨的過程中將備受考驗。

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

《Ultimate Fishing Simulator VR by Ultimate Games》需要快抓緊誘餌和釣具，因為魚已經上鉤了！在Ultimate Fishing Simulator VR中玩家將前往世界各地豐富且美麗的景點，享受當日現撈魚貨，玩家還需要選擇適合每種環境的最佳設備和誘餌，以確保每次的捕撈都能名列前茅。

《Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld by Odd Raven Studios》需要玩家要幫助卡莉（Carly）和收割者（Reaperman）從一個平台飛奔到另一個平台，並且一路直奔終點，途中同時還要避開重重危險和解決謎題，玩家可以同時控制兩個角色或挑戰多人冒險遊戲。

《咕嚕米的眼睛第三集(Gloomy Eyes Vol.3)》是目前僅Infinity能獨家放送此動畫愛情故事的第三集，也是最後一集，由入圍金球獎（Golden Globe）的演員科林·法雷爾（Colin Farrell）錄製旁白，講述令人心動卻又甜蜜，超越生與死的年輕愛情故事，藉表現力十足的動畫和創新的VR敘事手法讓人笑中帶淚。

《 Conductor 》是以後工業時代啟示錄末日為背景的動作冒險解謎遊戲，玩家將駕駛一台火車躲避邪惡公司Overcorp的追殺，過程中在每一站都須解開獨特的謎題，清除障礙，並持續控制火車穩行在軌道上。

《Deisim》則是可讓玩家扮演上帝的經典遊戲類型的現代版詮釋，遊戲要求玩家將百姓從石器時代帶入工業革命時代，並從頭開始建構整個世界。玩家將能掌控萬物，從自然資源到自然災害，而百姓的命運也將握於玩家如上帝般有能力的股掌之間。

ET快訊
華航包機21日接回「鑽石公主號」台人　全程採高規格防護
台南「口罩地下司令」遭爆每片口罩賣15元狂發國難財　老闆娘回
搞不定第三航廈！桃機董座王明德被拔官　交通部今批准新人事
澳2輕型飛機「高空相撞」4死！機體殘骸散落2地
北海道出現第3例新冠肺炎確診　日本境內74人感染
趕工口罩遭機台夾斷指！華新廠女工「鮮血直流」接不回慘截肢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

亞馬遜Ring啟動強制雙重驗證　防止駭客入侵

iOS版Gmail應用程式更新　新增支援Siri捷徑功能

KKBOX、KKTV陪你防疫到開學　即日起5萬學生免費影音服務14天

平價iPhone 9能否準時量產推出　日經、彭博看法不同調

宏達電搶攻居家防疫商機　VIVEPORT INFINITY強檔遊戲陸續上檔

蘋果發布watchOS 6.1.3更新　修復錯誤並解決冰島用戶心律功能通知問題

迎戰「LINE官方帳號2.0」上線　Super 8「分眾行銷」打造品牌流量池

受新冠病毒影響！GDC 2020遊戲開發者大會如期舉辦、陸廠不參加

傳將於3月發表！新款Apple iPad Pro機型已經投入生產

下手前再考慮一下！Motorolla Razr折疊機螢幕出現折痕

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

亞馬遜Ring啟動強制雙重驗證　防止駭客入侵

iOS版Gmail應用程式更新　新增支援Siri捷徑功能

KKBOX、KKTV陪你防疫到開學　即日起5萬學生免費影音服務14天

平價iPhone 9能否準時量產推出　日經、彭博看法不同調

宏達電搶攻居家防疫商機　VIVEPORT INFINITY強檔遊戲陸續上檔

蘋果發布watchOS 6.1.3更新　修復錯誤並解決冰島用戶心律功能通知問題

迎戰「LINE官方帳號2.0」上線　Super 8「分眾行銷」打造品牌流量池

受新冠病毒影響！GDC 2020遊戲開發者大會如期舉辦、陸廠不參加

傳將於3月發表！新款Apple iPad Pro機型已經投入生產

下手前再考慮一下！Motorolla Razr折疊機螢幕出現折痕

鑽石公主號成病毒溫床！公主遊輪：澳洲、香港專機24h內抵達

亞馬遜Ring啟動強制雙重驗證　防止駭客入侵

香港隔離房間「內部照片曝光」　醫護、執法人員24小時駐守！

「日常小動作」是防疫大缺口！　「1小時會做48次↑」…網錯愕：每天下意識會做

「別把首長們綁在立院耽誤指揮」　民進黨團擬縮短總質詢時間

iOS版Gmail應用程式更新　新增支援Siri捷徑功能

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

大陸因疫情退出台維斯盃　羅馬尼亞直接晉級

網遊宅男遭騙百萬　扮「武漢偷渡女台商」揪主腦…結果卻慘了

港務公司徵人報名開跑　「高中職畢業」就可報考！月薪最低近3.4萬元

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

3C家電熱門新聞

蘋果發表會傳4月1日登場！　平價iPhone 9 亮相...4月3日開賣1萬2

別用酒精清潔手機！　小心傷害保護膜塗層

摩托羅拉Razr折疊機螢幕出現折痕

新款iPad Pro機型已經投入生產

2/24 Sony、realme線上新機發表會

TCL手機曝光螢幕抽拉一秒變平板

迎戰「LINE官方帳號2.0」上線　Super 8「分眾行銷」打造品牌流量池

iPhone省電大補帖！16招讓電池續航時間更長

陸廠退出GDC 2020遊戲開發者大會

4G使Wi-Fi無用武之地！　Google將關閉全球Free Wi-Fi Station服務

比爾蓋茲讚特斯拉卻買保時捷　馬斯克回嗆

hotmail 60 秒信箱瘦身術大公開

知情人士：耳罩式AirPods研發中

Facebook將推出新 Timeline 介面

更多熱門

相關新聞

宏達電居家防疫端VR會議　兩岸會員免費使用「訂閱吃到飽」

宏達電居家防疫端VR會議　兩岸會員免費使用「訂閱吃到飽」

宏達電（HTC）今（17）日宣布，為協助抵抗疫情衝擊，從2月19日到3月31日，開放台灣、中國大陸、香港與澳門Viveport會員，免費使用Viveport Infinity訂閱服務一個月，同時宣布全球最大的虛擬實境社群「VRchat」開放免費下載。

宏達電響應《2020台灣燈會》在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠

宏達電響應《2020台灣燈會》在台中　五款VR遊戲免費體驗再祭優惠

宏達電元月營收4.78億元　較去年同期減少52%

宏達電元月營收4.78億元　較去年同期減少52%

防止疫情擴散！宏達電31日改為居家上班　開工日延至2月3日

防止疫情擴散！宏達電31日改為居家上班　開工日延至2月3日

HTC搭春節送禮潮　推全年VR內容免費

HTC搭春節送禮潮　推全年VR內容免費

關鍵字：

宏達電HTCVIVEPORT INFINITY

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

醫曝日本疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面