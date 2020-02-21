HTC新項目「Project Proton」曝光　正研發「輕量化XR頭戴裝置」

▲HTC「Project Proton」原型機。（圖／HTC）

記者姚惠茹／綜合報導

HTC剛發表全新VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，雖然Cosmos XR尚未看到實體機，但卻是HTC首度端出XR（擴充套件現實）相關頭戴裝置，隨即有外媒報導，HTC也正在測試一種輕量化XR頭戴裝置，代號「Project Proton」，而執行長Yves Matire則表示，其外型就像「一般眼鏡」。

「Project Proton」是HTC次世代XR頭戴裝置的原型機，似乎與即將推出的Cosmos XR相似，兩者都是為混合現實或增強現實體驗而設計，只是目前使用的是指針式控制器，而不是像Cosmos的眼球追踪控制器。

「Project Proton」共有兩種樣式，一種是完全獨立的機種，而另一種則是可拆卸的機種，兩者都能透過前方的鏡片看到下方的兩個鏡頭，設計就像Cosmos的前鏡頭一樣，兼顧著inside-out追蹤與透視外界的功能，但是體積明顯都比現有的機種較小，並支持5G應用。

由於是原型機的緣故，目前「Project Proton」的細節都不清楚，但可以確定這是HTC從VR跨入XR的重要關鍵，並且確認HTC正朝向5G和混合現實方向前進，但因為目前仍在開發階段，因此沒有規格、價格甚至最終規格。