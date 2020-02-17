宏達電居家防疫端VR會議　兩岸會員免費使用「訂閱吃到飽」

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（17）日宣布，為協助抵抗疫情衝擊，從2月19日到3月31日，開放台灣、中國大陸、香港與澳門Viveport會員，免費使用Viveport Infinity訂閱服務一個月，同時宣布全球最大的虛擬實境社群「VRchat」開放免費下載。

宏達電表示，這次開放會員免費使用Viveport Infinity一個月，從2月19日到3月31日，開放台灣、中國大陸、香港與澳門Viveport會員可以無限制體驗所有應用和遊戲，不僅讓學生可以方便在家學習，一般會員也可以增加娛樂和健身選項。

宏達電指出，為了提供VR用戶在居家防疫期間更多的休閒選擇，最新款VR社交體驗「VRchat」，也是全球最大的虛擬實境社群正式開放免費下載，用戶即日起即可下載安裝VRchat，體驗在家就可以與世界玩家面對面交流的新方式。

宏達電同時宣布，現在員工線上遠端辦公成為各大企業恢復正常營運的主要方式之一，為了各產業的企業人士能在防疫之餘，又不延誤工作進展，預計將展開VIVE Sync測試版本計畫，陸續邀請特定使用者參加體驗，協助因疫情期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士。

宏達電說明，VIVE Sync是HTC推出的一款VR多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，所有人都能化身為虛擬人共同協作，在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive及創建虛擬會議室等多項功能，可滿足不同企業用戶需求。