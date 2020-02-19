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「阻撓」台灣民眾回家路　新華社：民進黨政府可恥、嗜血

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▲▼武漢肺炎，新冠肺炎，新冠病毒，菲律賓撤回包機。（圖／路透）

▲滯留湖北第二批包機何時起飛，兩岸至今喬不攏，包機示意圖。（圖／路透）

記者任以芳／台北──北京報導 

第二批包機何時啟程，大陸方面又有新聲明。官媒新華社最新報導指出，因為民進黨政府阻撓，導致東航運送計劃一再拖延。日前國台辦發言人以三千文稿還原事實真相，戳穿民進黨政府的謊言。面對「到底想不想讓台胞回家」的質問，「民進黨政府依然採取『拖字訣』，繼續玩弄顛倒是非的欺瞞把戲，冷酷到底！」

新華社指出，擋住滯留湖北台灣民眾的返鄉路，民進黨政府可煞費了一番苦心，編造出「防疫優先」、「弱勢優先」、「防疫能量不足」站不住腳的理由為藉口，還橫生枝節提出必須由華航接運，充滿惡意的刁難和政治的操弄。不只是不讓台胞回家，更是把台胞當成一張「政治牌」來打，借機抹黑攻擊大陸，煽動兩岸對立，企圖趁火打劫。新華社措辭強硬的表示，「民進黨政府為了政治私利不惜犧牲民眾健康利益和基本權利，完全暴露了其自私、陰狠、嗜血的政治本性。」

▲▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）▲滯留湖北小朋友寫信給蔡總統，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

針對第二批包機名單，新華社報導稱，「979名等待返鄉的台灣民，慢性病患者近80人，60歲以上老人和不滿18歲少年兒童近400人。」過去半個月，他們焦急、煎熬、失望，有家回不去的感覺令人難過。報導也提及，日前一些滯留湖北的台灣學童寫信給蔡總統陳情，孩子訴說迫切心情「我要回家、我要上學」、「希望能早點回家完成功課，做好開學準備」、「希望能給我們一條回家的路」。內文反問，一行行稚嫩的筆跡發出的呼喊，民進黨是否聽得進去，還是根本不想聽、懶得理？

新華社報導最後強調，「事實的真相不容狡辯，公道與冷暖自在人心。我們要告誡民進黨當局，把一黨一己之私凌駕於人民利益之上，滿腦子騙術、權謀，不但可恥，更注定遭到民意的唾棄和歷史的懲罰。」大陸方面也指出，湖北和東航一切準備就緒，民進黨政府如果還有一絲一毫的人情味，立即停止政治算計，盡快同意東航運送，讓台灣民眾早點踏上回鄉之路。

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