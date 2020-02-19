亞灣區招商7天內3流標！綠營批韓流「流標的流」　高市府：兩岸情勢不明

▲特貿三招商範圍。（圖／高市府都發局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府一直把亞洲新灣區視為高雄新的門面，不過灣區招商卻在7天之內有3件重大招商案流標，包括「特貿三」、「特貿五」以及「停三」，自11日起陸續流標，讓民進黨議員陳致中批評「高雄發大財已淪為放水流，韓流變成流標的流」。高雄市都發局透過訪查了解流標原因，領標廠商大多表示對於目前「兩岸關係情勢不明」，感到非常隱憂。

「特貿三」公辦都更案分南北兩基地，佔地超過16,000多坪以上，招商投資規模至少265億元，堪稱全國第二，僅次於台北雙子星招商案。高雄市都發局去年調整南基地為「全區權利變換」方式開發，開發商於完成都更後，取得土地及建物所有權，不過11日無人投標流標作結。

▲特貿三分為南北基地。（圖／翻攝自高雄市都發局網站）

17日「特貿五」公開招標設定地上權，經開標結果無人投標宣告流標。高雄市捷運局分析，無人投標原因可能是基地面積較大、投資成本較高，加上地上權不得分割讓與的限制，開發效益回收期較長，後續將聽取業界意見調整開發策及評估招商條件，再另行公開招標。

位於60期重劃區的「停三」用地，為徵求民間自行規劃BOT招商案，不過截至17日為止無人投遞計劃書，亦形同流標，是高雄市政府自11日以來，亞洲新灣區在7天內有3件重大招商案流標。

▲民進黨議員陳致中於臉書批評。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨議員陳致中狠批，韓市長，孰以致之？這些都是蛋黃區，條件公認很優，在你主政下，高雄發大財已淪為放水流，韓流變成流標的流，慘不忍睹！陳致中指出：「請不要再說誰在黑韓，是你自己的問題，招商引資死當，其實你自己就是投資高雄最大的絆腳石！」

對此都發局長林裕益表示，特貿三第二次公告招商多達11家企業領標，共提出了35項意見，顯示特貿三招商案仍具有一定的投資吸引力。經探究流標原因，除了因市府與台電公司共同研定的「招商條件」，與潛力廠商的期望尚有落差。

▲特貿三招商範圍。（圖／高市府都發局提供）

此外，根據訪查，領標廠商大多表示對於目前「兩岸關係情勢不明」，感到非常隱憂，均委婉表示「投資需再審慎評估」。

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