港務公司徵人報名開跑　「高中職畢業」就可報考！月薪最低近3.4萬元

▲港務公司徵人。（圖／港務公司提供）



記者李宜秦／台北報導

台灣港務公司辦理年度新進人員招募，預計招考正、備取共254名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業，或大學畢業並有3年相關工作經驗，每月起薪49,095元起；員級高中職畢業即可報考，起薪33,930元起，報名時間自今（19）日起至3月9日止，一律均採網路報名。

港務公司研究委員洪明山表示，港務公司持續朝向「強化港口效能、完善旅運設施、發展智慧港口、開拓多元面向」目標邁進，為此，本次大量招考航運管理、土木、電機及機械人力，並招募業務管理、業務行政、貨櫃場站管理、法務、政風、行銷外語(英語)、會計、財務、職安衛、資訊、環保、航運技術、不動產開發等類科。

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招考職缺落點基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、澎湖港及花蓮港7港口，港務公司表示，歡迎各界有志加入港務事業之人才踴躍報名。

本次招考甄試作業由松盟科技股份有限公司承辦，報名期間自2月19日至3月9日止，一律採網路報名。第一試筆試於3月29日分北區及南區2地區同時舉行，第二試口試於5月10日於南區舉行，招考詳細資訊可於2月19日起至港務公司全球資訊網查詢。

▲港務公司職缺月薪最低近3.4萬。（圖／港務公司提供）