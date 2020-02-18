他假扮狐仙徒弟「Cherry老師」下指令：用壞壞改運！嫩妹遭騙6次　朋友也上當

▲花花遭到阿傑用假身分欺騙。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／屏東報導

一名男子「阿傑」（化名）在一間釣蝦場結識女子「花花」（化名），兩人進而成為臉書好友，怎料他卻開創了假帳號「Cherry」假扮為算命師，在取得花花信任之後，進而欺騙對方，前後讓花花、花花友人與他發生性關係，行徑相當誇張。對此，屏東地院審理後，依法判他8年徒刑。

判決指出，阿傑日前與朋友去釣蝦場聚會時，認識了花花，兩人也成為了臉書好友，而阿傑偶然得知對方的感情、工作不順遂，因此就在臉書創建了假帳號「Cherry」，並對花花謊稱，自己以前曾經找Cherry算命過，對方算命非常準。等到花花信以為真後，阿傑假扮的Cherry又說自己是拜狐仙為師，要求花花撒一把米在桌上，並拍照給她，她才能得知花花的情況。

花花照做之後，阿傑又以Cherry的身分開始分析花花的感情之事，讓花花更加不疑有他，之後遇到事情之後，都會和Cherry尋求指示，而恰巧花花之後的工作、感情也都變得順利，讓她對Cherry更為深信不疑，怎料卻是因此一步一步掉入阿傑的圈套。

阿傑又以Cherry的身分告訴花花說，阿傑是你的貴人，如果與之發生性關係，就會有助於工作與感情，反之如果沒有聽從，就會感情糟糕、生活糟糕，甚至還教導花花要如何約阿傑到汽車旅館。對此花花雖然不願意與阿傑性交，但受到話術的蠱惑、影響，藉著改運的心態，在違反意願的情況下與對方性交6次。

更誇張的是，阿傑之後還用同樣的手法，誆騙花花的朋友與他發生性行為，總共與對方發生2次性關係，行徑相當誇張。兩女發覺異狀後，氣得報警處理。對此，屏東地院認為，阿傑的行徑已經違反妨害性自主，因此依法判他8年徒刑。

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